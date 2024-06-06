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總統為什麼不見他們？
本屆台北電腦展開展中，台灣在ＩＴ零組件、供應鏈的重要性舉足輕重，全球都重視。
今年的電腦展，重心在影響未來產業及民眾生活的ＡＩ（人工智慧）。台灣電腦產業參與其中，扮演的角色非常重要，尖端的技術更會影響未來的發展。國際級的電腦大咖，包括黃仁勳、蘇姿丰、梁見後，還有英特爾、高通、Arm…等等老闆都雲集台灣。且不說，這些公司的市值在全球都動見觀瞻；而就電腦技術前沿以及未來對民眾生活的影響，都攸關你我。
來了這麼多重要級的貴賓，沒看到總統一一見這些老闆？請教他們ＡＩ的未來發展，同時請他們擴大對台灣的投資。
難道，賴清德總統只關心國會改革法案通過後，要如何加大力度消滅民眾黨、國民黨？
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