瘋AI 別忘人文人才培育

最近ＡＩ教父、教母相繼回台，掀起一陣陣的旋風。許多媒體也追逐他們的足跡跑，不論逛夜市，吃熱炒，都是大家茶餘飯後的話題。

當全民都在瘋ＡＩ追逐ＡＩ的時候，報紙上出現了另一個斗大標題「護理師荒，醫院掀關病床潮」。這兩個話題看似不相關，卻引領我們思考青年學子學習就業一窩蜂的問題。當大家都熱中高科技、資訊產業，誰來研究基礎科學以及人文藝術等學問？

學理工的先生邀我一起聽黃仁勳的線上演講，我不是學理工的，就當作是練英文聽力。聽完之後，他問我有什感想。我說，專業名詞我是沒有非常懂，但至少可以聽懂八九成吧！此外，Earth２對於氣候變遷對環境影響的預測，希望能夠帶給人們一些警惕。

我反問他的感想。他語重心長的告訴我：其實我們不必太過吹捧高科技產業，因為我們有太多人才聚集在這一塊。此外，它是一個耗水耗電的產業，對台灣環境的永續並不是那麼好。

其實教育跟財富一樣，不患寡而患不均。在我們讀書的年代，大家都瘋讀醫學系，但這些年一方面因為醫師的收入在健保制度之下有所限制，再加上勞逸不均，大家轉而選擇較輕鬆的科，造成內、外、婦、兒四大皆空這種分配不均的現象，這並非民眾之福，因為以後可能找不到人幫你開刀、生小孩。

而醫事人員（包括護理師）因為工作壓力大、薪資不高、醫病關係不對等，再加上少數病患與家屬有言語或肢體暴力，也會造成護理師出走。解決的方法，我覺得除了提高薪資與減少壓力之外，醫師與病患家屬也必須尊重各個醫療專業的建議；專業獲得認同，擁有友善的職場環境，工作也會比較長久。我之前在美國的醫院上班，大家都知道物理治療師是什麼專業，做些什麼。我用治療運動幫助病患學會站立平衡，學會走路、生活自理等等，民眾的感激也是我持續工作的動力。

台灣教育改革常常一窩蜂，以至於廣設大學，少子化後又廣廢大學。其實我們的社會需要各種人才，但一般家長的觀念卻會督促小孩去念熱門的科系。記得我以前美國的指導教授，他提到兒子時很得意地告訴我他是念歷史系的。這在台灣可能會被長輩說沒用或是找不到工作，這實在是需要修正。

雖然ＡＩ是目前發展的趨勢，但是沒有基礎的各種學問，人類要怎麼教ＡＩ學習呢？教育是百年大計，當大家在瘋ＡＩ時，基礎科學、人文藝術人才的培育也要同樣重視。希望昨天教育部長鄭英耀說的任內人文領域不會被漏接，以及教育部政次葉丙成鼓勵的跨領域學習、兼顧人文和科技專長，都能落實。

此外，經濟發展也需要平衡，我們有次去橋頭糖廠附近騎車，先生說這片綠色的樹林要改成科技園區，真是令人感嘆。當國家在追求經濟發展的同時，政府的長期發展政策應該也要兼顧環境的永續。