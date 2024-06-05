顏色壓專業 監院養大政府濫權

晚近隨著國會改革法案調查權的歸屬，立法院吵到震天價響，藍白合作終於三讀過關。執政之民進黨後續之覆議或打憲法訴訟幾可預見。

覆議須過立法委員二分之一，並不樂觀；而提憲法訴訟，則勢必回到憲法第九十六條，「監察院得按行政院及其各部會之工作，分設若干委員會，調查一切設施，注意其是否違法或失職。」係憲法中調查權之關鍵條文！但行憲後憲政運作有年，司法院釋字第五八五號釋憲案解釋文：「立法院調查權乃立法院行使其憲法職權所必要之輔助性權力」，相當程度解決了立法院無牙老虎之問題。五月廿八日立法院職權行使法三讀通過，日後憲法訴訟民進黨勢必要面對如大法官判決立法院職權行使法攸關調查權的條文違憲，唯一的可能是牴觸憲法第九十六條，憲法上之調查權屬監察院，則民進黨一路以來只喊不做的廢考監之假神主牌位，勢必轟然倒塌，豈非其所樂見？

民進黨中央執政自扁朝八年、蔡政府八年，考監委向來提好提滿，與其三權分立的論述背道而馳，但長期言行不一，聽者自聽，言者藐藐！然扁朝時因乃少數執政，所提監委未為國會多數所接受，曾出現三年半無監委之情形！今賴政府亦少數執政，國會執政同黨未過半，可預見的是嚴審人事權，幾乎是立法院過半數之政黨結盟必須面對的事，也必須對選民監督有所交代。今年監委第六屆尚未任滿，須至二○二六年七月底屆期，但從監察院之表現，人民不可能滿意！

此屆監院，不論疫苗採購案只調查未糾正未糾彈、鏡電視屢屢補件案、超思進口蛋案…等，監察院之作為顯然諸多悖離社會通念，迫使立院不得不積極修立法院職權行使法，以順應民意！否則執政缺失，顯出現破口。監察院備受爭議之曲棍球案，兩次彈劾偵辦之台中地檢署檢察官陳隆翔，監察院均以失敗告終！但陳宗彥案卻高高舉起輕輕放下，讓人不得不懷疑顏色是否已超越專業？而監察院卻應是扮演憲政上之獨立超然機關！

長期以來，台灣執政文化中之「誠信原則」早已被不肖政客棄之如敝屣，此為台灣長期以來善良百姓不得不被迫接受之無奈事實。民進黨既主張廢考監，何以預算照編，還有增無減？況考試院人事權若回到人事總處，管控考選、員額也管控分發，一條鞭的考訓用，超然獨立文官中立性之配套卻未見，何以取信於人？觀諸數發部之人力結構即知早已失其說服力！

而憲政中監督文武百官至關重要之監察權，糾正案通過若機關無視則糾彈隨之。執政之民進黨在談廢考監的同時，是否應先思考其屢屢提好提滿的同時，有先善盡該角色之憲法職責嗎？否則，只喊廢考監，又嚴重抵制抗爭立法院國會改革法案的通過，顯然是削弱監督行政的調查權，只會養大政府政務部門的濫權，其意義何在？司馬昭之心昭然若揭！