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問題在人 過錯別推五權

聯合報／ 林火旺／台大哲學系退休教授（桃園市）

廢除考、監兩院的呼聲又起，尤其最近某些監委猶如東廠的作為，間接拉抬這樣的聲浪。但是三權分立真的比五權分立好嗎？其實這是一個假問題。

民主政治的基本精神是：對權力不信任，為了防止可能的獨裁者，所以在制度上採取分權，因此不論分三權或五權，主要不是「分」，而是「立」：分開的權力必須真正獨立，才能彼此制衡，不讓任何人大權獨攬。

美國雖然是三權分立的國家，但是立法單位分參、眾兩院，任何法律都必須獲得兩院的同意；美國雖然是總統制，但是還有聯邦制，有些法律或政策是州政府的職權，總統也無權過問。所以美國有些州有死刑，有些州廢除死刑。此外，美國的媒體雖然有自己的政治立場，但是不會受政黨指揮、不會當政黨的打手，所以是另一個獨立的「第四權」。

因此，我們的問題不是「五權」，而是有權力者只顧個人好惡，不思為台灣打造一個民主深化的進步文化，所以問題在「人」而不是制度。提名監察院長是總統的權力，但是一個真正關心台灣民主未來的總統，絕對不會提名一個黨派利益涉入甚深、不少子弟兵是政府高官的人擔任。監察院如果要扮演「打老虎」的角色，監察委員理當公正、客觀、超越黨派，但是現在的監察院宛如政黨的御用機器。

陳菊女士在戒嚴時期，冒生命危險爭取自由、民主，風骨令人敬佩；但是享受過權力的滋味以後，年輕時喊破喉嚨的口號「民主需要制衡」卻被她拋諸九霄雲外；作為曾經的民主鬥士，如果她婉拒總統提名的監察院職位，也不至於如今淪落到晚節不保的罵名！

現在的司法院長許宗力，二○一一年大法官任期屆滿；按照憲法，大法官任期八年不得連任。二○一六年蔡英文總統又提名他為大法官，對於違憲之虞，一票法律人的說法是：這不是「連任」而是「再任」。蔡總統和許宗力都是法律人，一定知道大法官不得連任的法意是為了司法獨立；所以如果真心關懷台灣的民主進步，蔡總統不應該提名許宗力、許宗力也應該婉拒這項提名。但是為了個人權力，法律人不惜知法玩法，用文字遊戲踐踏民主政治的核心價值。

如果監察院不能獨立於黨派利益，所以該廢，同樣的邏輯，似乎也受政治染指的司法院是不是也該廢？不要把過錯推給五權，制度沒有太錯，錯的是使用制度的人。

美國當代哲學大師羅爾斯說：「政客在乎的是下一次選舉，政治家關心的是下一個世代。」台灣政治領域一切的癥結在於：大多數政治人物只想當政客，很少人以「政治家」自我期許！

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