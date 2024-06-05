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翻轉藝術地位 高雄可設國際美館

聯合報／ 陸銘澤／藝術創意總監（高雄市）

近來富邦美術館成立及奇美博物館和高雄市立美術館接連和英國的美術館合作進行藝術大展，帶來相當大的藝術話題。高雄市立美術館就位在近年因演唱會帶起經濟效益的高雄市，也興起了高雄做為海洋首都的角色下，成為國際藝術之都的想像。

台灣每年每月都有各種藝術展覽和藝術博覽會，高雄何其有幸有屬於自己的藝術博覽會，也是全台除台北外，唯一擁有例行性展板型態藝術博覽會的城市。唯高雄的藝術市場活躍程度與台北、台南和台中等有段距離，如何在台灣藝術市場中建立自己的地位？這點依城市個性和特色設定定位很重要，也許高雄可率先建置一座當代國際美術館，讓以往世界各地藝術家來台參展或被收藏只能在畫廊和藝博會的情況，能有機會堂堂進入台灣的城市美術館。

台灣近來各地興起建置美術館的風潮，最近及即將成立的就有新北、桃園及台中市，每座地方美術館都標榜建置地方的美術史，然限於公立身分，所有的典藏預算大概只能收購國內藝術家作品。

很多國外的美術館及畫廊業者好奇，為什麼台灣沒有一間以展出國外當代藝術家為主的美術館，也比較沒有美術館會編列一定預算收藏國外當代藝術家作品；有的大概就是奇美博物館基於教育目的而收藏各時期屬於現代藝術的作品。高雄陸續完成許多港灣大城的建設，為符合海洋首都的定位，實是有機會成立一座專司收藏國外當代藝術作品的國際當代美術館，讓高雄藉此成為台灣接軌國際的海洋首都，亦可為台灣的美術館生態帶來新面向及契機，更有機會讓高雄在形塑演唱會經濟後，再創台灣獨一無二的當代藝術經濟。

這座館的建置可設定尋求民間資源來建置，例如以ＢＯＴ的方式；富邦美術館成立代表台灣民間是有相當的藝術能量。此館可以跳脫以往思維，和國際各大美術館接軌，可進行典藏品以再購入新藏品的條件下進行轉售，不但活化台灣美術館級館舍的經營模式，甚至有可能因為擁有世紀大作吸引各地觀光客前來，帶動藝術旅遊觀光經濟。可以想像六月底將於高美館進行的英國泰德美術館大展，其中不少是國巨董事長陳泰銘的收藏，光這些收藏就足以吸引全球慕名而來的觀光客，如果有座常態型的當代美術館是何等具有吸引力。

在高雄搶得此先機下，自然能成為台灣當代藝術的重鎮，其後可能引發的蝴蝶效應，包括市府提出藝術專區（交易免稅）、吸引世界各地藍籌級畫廊進駐、各地藏家前來參訪；尤其是有個可以讓國外藝術家進行展覽甚至作品被收藏的空間，讓世界級藝術家有機會來高雄一遊甚至創作，也可帶動本地藝術家的國際知名度，讓高雄在台灣的藝術地位大為翻轉。

藝術家 高雄市立美術館

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