當打詐口號響徹雲霄時…

隨著網路通訊科技的蓬勃發展，詐騙集團利用個資行騙的手法推陳出新，讓人防不勝防。受害者輕則荷包失血，重則傾家蕩產，甚至還為此失去了寶貴的生命。

台灣詐騙集團從早期街頭行騙的金光黨，演化到目前跨國性的專業組織，一路走來，不僅國人深受其害，還丟臉丟到國際，可說是台灣之恥。詐騙集團的犯案手法泯滅人性，東窗事發後又難以追緝，其無法無天的程度已讓善良百姓深惡痛絕。這也難怪最近許多新官上任後宣示的首要任務就是打詐，舉凡「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等四大面向都說得頭頭是道，未來付諸實現後能否遏止氣焰日益高張的詐騙集團，且讓我們拭目以待。

過去這一年，政府打詐立法不遺餘力，推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並增修「打詐五法」，最近還推出「打詐新四法」，希冀藉由霹靂措施讓「想騙的不敢騙，已經騙的會被抓，騙到的沒得花」。茲以一個小例子來說明徒法不足以自行，「打詐」切莫淪為口號式的「詐打」。

友人近日向知名電商網購一批「貨到付款」商品，幾天後收到取貨簡訊，於是一如往常到超商付款領取包裹。孰料，返家拆封後才發現包裹內的物件並非他所訂購，該次級品的簡體字品牌讓他看得一頭霧水，驚覺可能收到詐騙包裹。

友人回頭問超商櫃員該如何退貨還款，櫃員請他自行與集運商聯繫。然而，該集運商網站顯示的只是非賣方的免責聲明，以及讓受害者填寫個人資料和銀行帳號的欄位。筆者請他先去超商的「詐騙案件申訴平台」反映，千萬不要將個資和帳號登錄在不可信任的集運商網頁，未來更不能隨之到提款機或銀行櫃檯操作，以免二度受害。可惜的是，超商申訴平台聊備一格，其處理方式竟是以簡訊告知友人到集運商網站登錄，簡直是為虎作倀，讓友人的申訴又回到原點。

上網查詢相關資訊，發現該集運商惡名昭彰，這些年來遭到它寄送「幽靈包裹」詐財的受害者不勝枚舉。最近在網路上，還可查到一名超商櫃員公布的其他數十家詐騙包裹慣用廠商黑名單。

讓我們回頭檢視今年五月十七日所公布的「打詐行動綱領1.5版」具體成果，其中包括「各大超商已提供防詐騙服務專線或建立線上申訴平台」、「建立完善民眾退貨退款機制：一一二年六月至十二月處理境外包裹代收貨款爭議案件，總計退款八萬八七二四件、金額一億五三三八萬二三一元。」看來成果相當豐碩，但詐騙包裹依舊滿天飛，無辜民眾仍繼續受騙。

請主事官員微服出巡抽樣檢視，派專員陪同受害者使用線上申訴平台，撥打「１６５反詐騙諮詢專線」，同時也一起到地區警局或派出所報案，實際看看第一線人員如何協助民眾解決問題。

深入了解受害民眾的困境後，執政者應能感受人民的無奈與無助，也將更能領悟為何當前詐騙集團「想騙的很敢騙，已經騙的不被抓，騙到的花光光」。（作者為台灣大學資訊工程系教授）