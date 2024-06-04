數學老師面對AI的責任

黃仁勳和蘇姿丰數度回台，造成ＡＩ旋風，各行各業都以能和ＡＩ掛勾為榮，投資的朋友經常討論ＡＩ股票。ＡＩ在基礎硬體方面仰賴電機、材料、物理，軟體則在數學科學。身為數學老師，我們會關心「面對ＡＩ時代來臨，數學老師應該負起什樣的責任」？

有一位熱心的高中數學老師設計了相關的選修課，決心做一些貢獻。對此個人十分欽佩，但是看了內容之後，覺得課名雖然有吸引力，但是實質效果可能有限。要達到對ＡＩ實際有用的數學是演算法、線性代數、微積分、機率與統計、優化理論、離散數學、數值計算、信息論、計算幾何等，這些並非高中時能教給學生的。其實，高中的數學正是為日後這些更多的數學打基礎，教好現有的高中數學就是學生最重要的基礎。

問題是，高中數學老師還能做什麼樣的貢獻呢？

有的，那就是「數學教學應培養學生正確使用工具的素養」。ＡＩ是一種很厲害的工具，但在此ＡＩ初創時期，它還是有很多局限，例如ChatGPT就經常給出有瑕疵的回答，我們要有正確使用工具的素養。人之異於禽獸，使用工具是一大特點，而工具並無高級和簡陋之分，重要的是正確使用；高級工具若誤用，輕則無效，嚴重會誤事；簡陋的工具若能善用，也能達到超凡境界。

一○八數學課程綱要的五大理念之一，便是「數學教學應培養學生正確使用工具的素養」。會有這樣的理念，是有鑑於台灣過去中小學數學教育過度訓練複雜計算。這種訓練使得台灣學生的計算能力在國際上名列前茅，為國爭光。但也是因為這樣的訓練，學習較慢的學生早早就不堪折磨而放棄數學（這並不表示他們不聰明），能夠承受的學生則精力被消耗殆盡，無暇作深度思考。計算得快就是數學好，這是一個天大的誤解；能好好思考才是學習數學的目標；每一道計算、每一則數學內容，其重要性是當作練習思考的一個題目。

培養學生正確使用工具的素養，除了傳統的圓規、三角板、方格紙等，資訊時代的計算機、電腦、網路、多媒體、行動工具等都是有用的工具，其中計算機是一個很好的起點，一方面可以減輕學生費時於複雜計算，再則是養成正確使用工具最便宜、最容易的一個起點。

一○八數學課程綱要出爐之後，六家出版社都配合撰寫「計算機融入教學」的優良教材，高中數學老師也以此認真教學，發揮有效的成果。不過，在所有這些努力下，卻缺了很重要的一角，那就是，教育當局基於不易了解的理由，並不願意執行「計算機融入大考」的政策，常聽到的回答是「容易作弊」這一類的理由。這樣的政策使得現場的老師大受挫折，生怕學生的學習和大考不一致，有損學生大考入學的成績。而一些觀望的人更是額手稱慶，認為幸好不遵守課綱，但卻因此錯失學生改進的機會。

在此，想要呼籲的是，請教育當局再度思考「計算機融入大考」的政策。