AI寡占 賴政府應未雨綢繆

聯合報二日社論〈戳破非核價值，閣員成誤闖政治叢林小白兔〉，精實的論述了賴政府能源政策的困惑。事實上，賴政府上台二周，除了政治意識形態的堅持外，產業發展莫衷一是，行政院閣員各憑本事、各抒己見，上任前談「調整」非核政策，就任後就改口堅持非核神主牌，國家整體方向紊亂，充分顯示治國理念的混亂。

賴政府閣員博士學位者眾，但產業發展不是靠「歌功頌德」，就是「拍腦袋」就輕下結論，國家發展陷入混沌。

多年來，台灣靠半導體護國神山台積電「一人武林」縱橫全球。近年來全球瘋ＡＩ，台灣亦然，但台灣產官學不知的是，ＡＩ所造成的負面外溢效應影響極為深遠。賴政府科技專業人如鳳毛鱗角，為大內宣、政治掛帥，產經和科技相關閣員言必稱半導體護國神山，當然也少不了為ＡＩ勾勒出一片美麗的遠景，但事實上呢？

在智慧演算法及數據導向的經濟情勢下，宏觀面「大者恆大」的寡占型競爭，不利於小型經濟體的競爭，更可能成為「創新困境」的始作俑者。過去以「微笑曲線」為基礎的供應鏈創新必將式微，大型經濟體以「虛實共治、槓桿優勢、市場技術共治」等元素，主導全球經濟發展，形成錢德勒寡占型結構，但小型經濟體如台灣難道不該未雨綢繆有所規畫及準備嗎？

企管博士經濟部長郭智輝何德何能，竟隨意誇下「不缺電」的海口？其能源政策及措施一籮筐，就是不能放棄「非核家園」的神主牌！雖規畫許多綠能政策，但緩不濟急無法解決台灣供電系統的燃眉之急。

在產業政策方面具有實務資歷的郭智輝部長，施政焦點在熟悉的半導體領域，但對「五大信賴產業」 未有太多的著墨，卻宣稱將致力把半導體、ＡＩ巨頭都留在台灣。

電機專業的國科會主委吳誠文，表示將遵循賴清德總統「五大信賴產業」方向，積極推動半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等五大產業。事實上「五大信賴產業」多為精密工藝及產業鏈導向，「科技含金量」並不算太高，對基礎科技的需求也不多，原該屬於經濟部的業務範圍，卻由主管科技研發策略及預算的的國科會來越俎代庖，賴政府的用人哲學令人費解。

國發會主委劉鏡清是會計專業的職業經理人，熟稔制式的財政管理卻不具科技產業知識。劉主委提出要打造「六座山」，除了伺服器與儲存設備、晶圓代工與ＩＣ封測，接下來鎖定高階自行車、ＩＣ設計、電子零件等產業。

由非科技專業主導前瞻產業的案例血淚斑斑，劉主委所挑選的這些成熟的「山」都是疊床架屋，毫無現代科技的著墨，由民間企業「自己幹」就行了，何需勞駕無專業背景的政府費心？事實上，台灣產業發展的「重頭戲」是產業鏈重組，而「策略性」結合製造業及ＡＩ更是系統整合的焦點。在「分合趨勢」的催生下，技術事業化（科技創新及手工藝）、產品客製化，拉幫結盟產生規模綜效和共生機制，是關鍵存活之道。試問劉主委，這些工作誰來辦？

「不忘初心，方得始終」是主政者展現智慧的硬道理，適才適任也是理想實踐的必要條件。古有名訓「井蛙不可語海，夏蟲不可語冰」，台灣未來的興衰及昌盛，均繫於賴總統的一念之間，望層峰三思！