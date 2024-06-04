邊坡未爆彈 應即巡檢

無風雨午後，基隆知名景點潮境公園連接北寧路路口，發生土石大規模崩塌，現場九輛車遭波及、二人受傷送醫。初步判斷與○四○三花蓮地震及多年來岩體風化有關。但民眾關心基隆或花東區域是否還有未爆彈邊坡，政府還應該如何加強邊坡體檢？

基隆本次崩塌區域地質主要有海相沉積大寮層及濱海相沉積石底層交界，岩性以砂岩、頁岩、粉砂岩或粉砂質頁岩為主，環境地質剛好落在山崩與地滑地質敏感區，本來就屬於中、高風險邊坡。

再審視以往邊坡照片，在二○二三年四月崩塌區域有小規模崩塌而圍起紐澤西護欄；二○○九年十二月植生並未如本次崩塌前茂密，岩石露頭清晰可見，邊坡部分水路植生相對茂密，該處亦是本次邊坡最先崩滑處，顯然邊坡水路是風化及入滲岩體最劇烈處，也是本次崩塌可能肇因之一；二○一五年十二月部分邊坡曾經以小規模格梁護坡及噴植進行邊坡表層整治，整治後邊坡植生日漸茂密。

根據邊坡崩塌影片顯示是右側中下段原來水路處先崩塌，接著往中間及左側中下段接續崩塌，最後上邊坡才整個被帶下滑落。

一開始崩落地質材料以風化岩屑居多，到了上邊坡則是厚層砂岩為主，這些崩落砂岩證明了高角度共軛節理存在現象，岩石節理面會因為物理（雨水入滲等）及化學風化而裂解，進一步就會發生大小規模不等崩塌。

事實上，台灣北部及基隆區域大寮層，是常見的邊坡崩滑及落石高風險區，加上今年○四○三花蓮地震及及餘震，對於邊坡動態擾動已經超乎過去幾年影響，比較小的降雨就可能致災，換句話說，就是降雨致災門檻值降低，邊坡崩滑風險相對變高。

特別是基隆落石風險比雙北還高，二○一三年間本次崩塌同路段就發生落石致災及麥當勞停業夢魘，面對這樣高風險邊坡，基隆市政府及公路管養單位應立即啟動人工邊坡巡檢及建檔工作，以降低邊坡致災風險。

筆者曾協助台北市大地工程處建立國內第一套人工邊坡系統，已經建立了超過萬筆人工邊坡資料，也對邊坡進行分級及要求地主進行邊坡管養維護，至少能夠有系統了解人工邊坡狀況，不會發生曾經做了人工邊坡，結果植生長起來了，就不知道邊坡狀況了。

除了人工邊坡建檔與巡檢，筆者也曾和香港工程顧問公司合作，為新北市坡地社區以航照進行邊坡潛勢判釋，建立邊坡風險圖。

航照判釋主要藉由有經驗工程師，搭配立體鏡找出邊坡潛在裂隙或是滑動潛勢區域，事前提出預警，也可彌補人工巡檢不足，畢竟人工巡檢大部分情況無法到達坡頂或是發現植生茂密處異樣。

不論如何，至少對於山崩與地滑地質敏感區先全面啟動人工邊坡建檔、航照判釋絕對是當務之急。這次大自然在無風雨條件下的示警，雖未造成人員重大損失，但邊坡安全絕對不容再疏忽了。