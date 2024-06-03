題命關天 坦誠面對命題瑕疵

植物行光合作用，釋放的氧出自何者？這是日前台北市公立國民小學教師聯合甄選初試自然科的一道考題。教育局最初公布答案為「二氧化碳」後，立即引發議論，部分考生申請釋義，教育局經命題教授評估後，維持原公告答案，因未解釋原因且影響部分考生進入複試的權益，網路持續熱議，亦呈現高中教師與專家學者討論該題答案的科學根據和合理解釋。教育局經徵詢多方領域專家學者意見，緊急召開教甄委員會，重新審慎討論此題，最後決議認定題目瑕疵，因「題幹意義未清晰界定問題」，修正為送分題。

植物行光合作用釋放出氧，氧來自水，這是高中生物學課程中提及的知識和概念。生物科教師認為答案為水的理由是「植物吸收二氧化碳轉變為氧氣」，機制應為水經光合作用分解為氫離子和氧氣，氫離子將二氧化碳轉變為葡萄糖，氧氣則釋放到大氣中；微生物學家凡尼爾在一九三○年提出假說，認為光合作用放出的氧氣來自水，一九四一年，有科學家利用同位素氧18，標定二氧化碳或水裡的氧，證實假說。

然而，科技日新月異，科學家孜孜矻矻實驗，可能也有新發現，例如植物行光合作用釋放出的氧，是否一部分來源也自二氧化碳？只是尚未寫進教科書。

閱讀此則新聞，筆者感受良多。教育局能慎重看待考生的權益和「吾愛吾師，吾更愛真理」的科學傳播影響力，徵詢領域專家學者意見，召開教甄委員會，重新審慎討論此題，最後修正原先公告結果，並適切處理考生複試的權益，值得按讚。坦誠面對外界的質疑，勇於承認疏失，站在科學事實和理論實驗依據，就事論事，才能教育學生科學工作者不固執己見、不盲從附和及不妄下決斷的科學態度。

筆者多次應邀協助不同性質的命題、審題和組題的任務，深刻體會入闈工作的艱辛，尤其面對題目不能出錯，不能超出命題範圍，須在一定時間完成等，以及承受外界評論或酸言酸語無理性論述的壓力，淪肌浹髓，如人飲水，冷暖自知。

命題審題和組題的工作可說「題命關天」，「看似平凡最奇崛，成如容易卻艱辛」，現在網路發達，自媒體與社群蓬勃發展，攸關升學或工作權益的考試，部分試題可能登上新聞媒體版面，試題語言和品質攸關考生權益，因此命題、審題組題等是相當耗時的任務，必須同時具備「分辨、篩選、診斷、評鑑」的功能，才能設計一份取材內容具代表性、敘述精簡扼要、題意清楚明確、避免爭議性文字，題目須能讓大多數考生快速理解、能在時間內完成，又兼具鑑別度的考題。