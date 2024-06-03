警人事權中央抓 責任地方扛

內政部公布新任台北市警察局長人選，不是市長屬意勾選的方仰寧，而是名單內另一人選李西河，引起爭議。其實此人事案的本質問題是：誰有人事任命權？誰負治安最終責任？

這是長久的問題，內政部說警政一條鞭，局長人選當然是內政部決定。那就怪了，既然是內政部決定，幹嘛提供名單給台北市長勾選？市長勾選了又不算數，那內政部為何不直接發布？現在局長人選由內政部決定，那以後台北市治安責任是不是由內政部一肩扛起？市長不用再管治安？

局長領導管理北市警局所有員警，對北市治安的重要性不言可喻，不管是政策制定、預算運用、領導風格、人事調動，管理手段等都攸關治安良窳。尤其在配合市長施政上更不可或缺，各局處重大活動都有賴警察局鼎力配合與協助，警察局長對市長的施政成效是何等重要！更何況每年媒體還要做縣市首長治安滿意度調查。不管從組織理論或權責明確的觀點，警察局長的遴選任用應由市長決定，治安成敗也應該由市長一肩扛起。

警政一條鞭的真義應該是，內政部在政策面、制度面、法規面做好全國一致的標準，供各縣市政府警察局遵循、配合執行。譬如人事制度面，必須經過哪些重要職務歷練、教育訓練才符合遴任標準、列入名單，縣市首長只能從這些名單中去遴選任用，然後治安的責任自負。否則權責不明的狀況持續，有人事任用權時全力爭取，有治安責任時相互推諉，終究不是民眾之福。如果發生類似游錫堃擔任宜蘭縣長時，因爭取警察人事權而不讓縣警察局長出席縣政會議，那更是警察的不幸。