總統國情報告問答 沒有毀憲亂政

我國憲法及其增修條文，對於國家統治構造採取「雙首長制」，國家統治權行使，分由總統與行政院院長負責。總統負責國防外交等國家安全有關大政方針事項，並實質掌控統治權行使（包括行政、司法、考試、監察四權）的人事權，對於國家總體施政具有實質支配影響力，並非虛位元首。從過去實踐經驗顯示，總統為國家實際領導人，行政院長僅是其幕僚執行長角色。

民主國家強調「主權在民」，總統等統治者僅是「代表」全體國民執行政務。本於民主國家「多數決原理」，本應由「多數國民」支持選出的總統，方得代表「全體國民」執政。若總統僅由未過半數的少數人民選出，卻要代表「全體國民」執政，因未經多數人民同意授權，對於多數選民而言，實質上構成「無權代理」，違反民主國家「多數決」原理。因此世界各進步國家的憲法立法例，對於總統選舉均要求過半數選民支持才可當選，以落實其正當性。如果總統選舉第一輪投票未獲得多數選民支持，須進行第二輪投票，產生由「多數選民」支持的總統。

我國憲法對於總統選舉，並未規定要求過半數選民支持才可當選，以致實際運作結果，由少數選民支持的總統候選人即可當選總統，並「代表」全體國民，決定全民命運，顯然違反民主國家「多數決」原理。

又民主國家強調「民意政治」，一切施政應以全民或多數人民之意志為依歸，以謀求全體人民福祉為使命。而立法院作為國會民意機關，正是反映民意之場所，總統要「代表全體國民」執政，即應「傾聽人民聲音」，亦即應傾聽「國會」立法院的多數民意，作為代表全民執政的基礎。因此，憲法增修條文第四條第三項規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，其目的在使國會了解執政者的執政理念方向，另一方面也是總統應聆聽國會多數民意，以為執政參考，落實民意政治的正當程序，才有權代表全體國民執政，排除少數總統無法代表全體國民的制度缺失。

如果少數總統不願意傾聽民意，棄國會多數選民支持的民意代表意見於不顧，導致僅考量少數人民利益，而草率決定其他多數人民命運（例如人民愛好和平，不願意戰爭），造成不顧多數民意、真正無權代理的結果，無形中走向專制獨裁的道路，而喪失總統代表全民執政的統治權正當性。

外界批評我國現行體制是「總統有權無責」，而行政院長則「有責無權」的怪異現象，不符合現代民主國家提倡應「權責相符」的責任政治精神。此次國會改革法案，要求總統應每年前來立法院進行「國情報告」，並接受立法委員詢問與答覆，除可實現主權在民的民意政治精神外，也可落實權責相符的責任政治精神，因此可謂排除「假民主」，邁向「真民主」之路，是我國憲政法治現代化的里程碑，並不發生所謂「毀憲亂政」的問題。