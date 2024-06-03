信賴或賴皮 端在賴一念間

在野黨日前通過國會改革法案，但執政黨黨鞭已提出要釋憲或覆議，此刻賴總統若一如群眾剛包圍立院初期時，呼籲年輕人到立法院表示抗議，形成所謂太陽花2.0運動，個人認為賴總統已犯了當家不鬧事大忌，讓「信賴政府」成為笑話，變成「賴皮政府」。

現在有人放出消息想藉由憲法第四十四條的總統職權，召集行政院長與立法院長來協商，個人認為此舉非常好笑，這是要韓國瑜院長出席讓你有機會霸凌。其實憲政危機關鍵，完全在執政黨不願遵循民主政治的原則「少數服從多數」；只要身兼黨主席的賴總統願意退讓，憲政危機就會解除。

在野黨聯合通過國會改革法案，但執政的民進黨比人頭比不上在野黨，不但在立法院周圍地區發起支持者包圍立院，在議事場內對在野黨立委暴力相向。最誇張的是多位民進黨女立委對韓國瑜的性騷擾包夾，企圖讓韓院長無法就主席位置主持會議。整個議場亂糟糟，讓民眾看不到執政的民進黨如何令人信賴。個人觀察，從新國會成立以來，民進黨立委一直在耍賴，不願遵循民主政治的原則「少數服從多數」。

賴總統在大選前，有感蔡前總統八年執政已失不少民心，因此選舉團隊以其姓提出「信賴政府」來挽回人心，但賴總統似乎也有健忘症，忘記這八年執政的民進黨是如何處處輾壓在野黨，讓在野黨無從監督政府，以至於蔡前總統八年執政弊案叢生，引發民怨。這次大選，賴總統的得票數遠不如蔡總統，只有四成，成為少數總統，立委席次也未過半，淪為第二大政黨，就是代表已失民心，卻還幻想在立法院繼續橫行，目前立法院的亂象，就是執政黨不能願賭服輸。

說實在話，「信賴政府」這句文宣，不但讓賴總統穩定基本盤，也爭取一些游離票回頭，才有四成結果。賴總統五二○就職，本是國家喜慶，但執政黨的立委在五二一立法院院會，頭上綁白布條，活像在辦「喪事」，執政黨立委猶如孝男孝女，將議事廳變成公祭場，讓新政府上任就觸霉頭。賴總統未在第一時間以黨主席身分制止，鬧上國際媒體，讓自己就職典禮蒙塵，更重傷「信賴政府」形象。

賴總統上任還不到半個月，在野黨推動通過的國會改革法案，多數是過去民進黨的主張，因此執政黨不應提出覆議或釋憲，否則就是自打嘴巴，會讓人民認為民進黨在鬧事，又再耍賴不服輸，是「賴皮政府」，會讓未來四年「信賴政府」成為空話，同時紛爭不斷，國事將一事無成。