科技．人文聯合講座／如何讓數字轉譯成有意義的決策

郭瓊瑩 近年因為極端氣候變遷，強降雨導致都會區其內水與外水宣洩不及，經常造成局部地區淹水。對三面環山一面臨水，但卻有二百年防洪計畫的大台北盆地而言，的確難有自然親水之機會。

治水勢必由整體集水區之大涵構為解方。淡水河流域防洪計畫亦已不斷調適迄今，惟強降雨對盆地而言，即使已有長期宏觀之治水防洪計畫，仍必須解決因都市開發產生的「內水」溢流問題，俾確保住民安全。

解決士林區局部淹水問題，市府擬於綠意盎然的福林綠地，開挖設置地下二層的混凝土滯洪池。日前出席了「福林治水園區」會議，水利處針對「基隆河流域逕流分擔」及「士林集水區降雨容受度提升」等議題有了詳盡的圖文數字簡報，對業管單位之用心與科學分析有進一步了解。

集水區源頭治理自現地之水圳系統即可再溯源，而期待可有更宏觀之治本之路徑。圖／郭瓊瑩攝影

只是經多方交叉討論後，未能釋疑的是，系統性問題可以理解，但為何滯洪池之選址沒有替選方案？為何不溯源到集水區上游，更周延的治本控制？分擔逕流是公私部門均應有的責任，但治標式的回應民意需求，卻要投入數億經費破壞綠地植被，且未能保證百分百風險迴避？

在○與１之間，在社區、地區與整體集水區之間，是否得以有更宏觀且跨域的事業主管權責範疇分工整合、綜效評估暨風險減壓？

官方工程科技相當「專業」，惟這些數字與圖文從未主動向全民宣導揭露。若以台灣每年治水所投入之數百億經費而言，何謂「絕對安全」、「零風險」、「可接受的風險」、「韌性城市」、「海綿城市」、「逕流分擔」…對百姓而言是無感的文字與數字。更遑論運用納稅者以「億」為單位之經費，去回應治標式的少數「民意」。

為了解因應強降雨地區逕流分擔與提升降雨容受度，此完整的褔林綠地將被開挖成混凝土地下滯洪池。圖／郭瓊瑩攝影

近十多年來，以美國主導提升國家競爭力所倡議推動的ＳＴＥＭ政策，早已入滲到跨部會且更提升到白宮層次。亦即，連美國亦警覺到要維持世界強國本位，不深化創新科技教育之基礎培力，將漸失競爭力。

換言之，傳統具優越感之科技知能，已不足以因應今日乃至未來複雜快速的國際競爭變遷。除了數理科學教育外，仍需融入文化創新的知識與智慧，包括人文、設計、藝術、語言、溝通，且必須能刺激創意創新、解決問題，並得以引導創業。

「福林滯洪池」只是個小小案例，它顯示了單向標竿的解方，仍不足以為社會帶來更大的系統性解方與生活福祉。如果滯洪池之選址、容量計算…即便均合理達標，但最終被破壞的綠地，生態機能是否可復原，且具美感綜效？這正是自ＳＴＥＭ到ＳＴＥＭ＋Ｃ（科學／技術／工程／數學／藝術美學及文化）應再突破之另一標竿。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）