賴「台獨自白」 凸顯中共困局

多數人大概都沒料到，「台獨金孫」賴清德總統會在就職第一天就化身為「台獨戰狼」，發表被北京視為「台獨自白」的就職演說。

回顧歷任總統，李登輝是直至即將卸任前才提出「兩國論」；陳水扁是在上任二年後說出兩岸是「一邊一國」；蔡英文則是在第二個任期提出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

但賴清德卻是一上任就發表「台獨自白」，絲毫不顧忌可能因此撥快中共武力犯台的倒數計時器。這其實也凸顯出當前北京對台工作的困局：軟也軟不下去、硬也硬不起來。

為表達對賴清德就職演說的不滿，北京隨即於廿三、廿四日發動對台軍演，同時配合聲勢浩大的文宣戰。然而，投資人對於中共費盡心思部署的各種「文攻武嚇」，反應早已明顯鈍化。

而在軍演被台灣股匯市無視後，大陸隨即於五月卅一日宣布，六月十五日起，對原產於台灣的一三四個稅目進口產品中止適用ＥＣＦＡ協定稅率。

儘管這項經濟反制作為，直接受影響的廠商可能會感到痛，但絕大多數台灣民眾還是無感，而且北京這項作為還可能正中某些獨派的期望──讓兩岸經貿盡可能「脫鉤斷鏈」。

至於近期眾多台灣藝人接連對兩岸關係做出政治表態，這樣統戰操作在台灣內部產生的效應，絕對會與北京希望促成的兩岸心靈契合背道而馳。

但北京真不知怎麼搞對台工作？事實上，習近平上任初期，在二○一五年大陸全國兩會期間，就曾提出，「從根本上說，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步。」

不只兩岸問題，中國今天面臨的主要問題，基本上全都得靠中國的持續發展進步來解決，而這種發展進步不能只停留在軍事、經濟等會讓人忌憚的硬實力上。

如果哪天台灣民眾會像「瘋日本」一樣「瘋中國」，一有假就想往大陸各地跑，會在社交平台分享中國各種山光水色和好吃好玩的東西；如果世界上有愈來愈多人想方設法移居中國，甚至想取得中國籍、變成中國人，到了那個時候，應該也就沒有所謂的「台灣問題」了。

另一方面，若中共對台工作一再受挫，對台灣而言也絕對是禍不是福。如果軟硬兼施、使盡各種辦法，台灣還是日益走向分離甚至敵對，北京當局動用準備多時的最終手段：訴諸武力解決的可能性就會大幅上升。

對中共真實存在的武力威脅漫不經心，甚至將各種被北京視為挑釁的言行視為勇敢的表現，一再「草螟弄雞公」，是台灣的一大危機。

針對賴總統五二○就職演說，大陸官方目前仍定調為「台獨自白」，視為其個人政治表態。但若賴政府持續冒進，所有台灣人民就該認真看待，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山關於做好戰爭準備的示警。