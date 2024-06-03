美挺賴強硬路線 低估陸反應

賴清德總統五二○就職演說，不僅未因雙少數而限縮權力行使，揭櫫中間溫和兩岸路線，反倡議挑釁的兩國論。大陸社會普遍負面評價，稱此為「台獨自白」，激發鷹派勢力及對台強硬路線崛起。大陸國防部長董軍在「香格里拉對話」就狠嗆，對待台獨武裝就像甕中捉鱉，並稱和平統一前景正遭到破壞。

賴總統何以有如此底氣，竟罔顧藍白國會多數及主流民意，悖離中華民國憲法及兩岸人民關係條例預設之「憲法一中」及「一國兩區」定位，同時無視大陸「反分裂國家法」嚇阻及威懾。若無美國力挺，即便其具強人性格，恐未必敢孤注一擲。

美國一直強化全球民主聯盟以及印太戰略對中圍堵，台灣位於第一島鏈有其戰略角色。賴強硬且極具挑釁性的兩岸政策，若是美國授意或默許賴刺激大陸，那中美戰略競爭趨緩的說法似難成立。美國務卿布林肯強調持續與賴政府合作，也不擔心可能導致台海衝突升高，顯然這是屬於美對中長期發展之遏制戰略，試圖以台遏制中，分散其發展動能並產生內耗。但此舉可能導致中俄戰略合作及結盟更為密切，刺激中國解決台灣問題、俄羅斯解決烏克蘭問題。

美支持賴採取強硬兩岸路線，有服務於拜登總統選情意涵，卻低估中國對台灣問題的反應。儘管美宣稱不支持台獨，但操作台灣議題國際化，激化兩岸衝突。從美主流媒體評論賴對中釋放善意算是過關的說法，美政府及媒體恐過於樂觀。

賴總統的兩岸論述凸顯兩岸互不隸屬，彰顯台灣主體性，但以中國替代大陸、中國與中華民國並列，及台灣是國家名稱的說法，對國家安全及兩岸和平的損失，恐非政治理性計算所能衡估。縱使國安會前秘書長蘇起及美國印太司令早皆已警示二○二七年兩岸恐有戰爭風險，賴也並未回歸中間路線以避險。

總統大選過程中，陸宣布針對台灣二五○九項產品進行貿易壁壘調查，並研究取消一部分或全部ＥＣＦＡ、對十二項石化業產品取消關稅優惠。賴當選後，大陸宣布與諾魯建交、懲罰五名台獨名嘴。賴就職後，解放軍舉行環台軍演威懾、要求藝人表態中國人身分認同，又中止ＥＣＦＡ一三四項產品關稅優惠，凸顯對台政策硬的更硬。

大陸當局始終倡議對台政策要具有戰略自信及定力，牢牢掌握兩岸關係發展主動權及主導權，故有些兩岸交流似未受到賴執政影響。如六月十五日舉辦海峽論壇，滬台雙城論壇亦擬於七、八月舉行，且邀請上海市長龔正訪台也不變。

大陸對台政策兩大主軸是反分裂與反干涉。川普從美國利益出發，重視雙邊主義，索求盟國提高保護費，未來對台灣亦然；拜登則打民主、自由、人權牌，強調國際多邊框架圍堵中國。若川普上台恐會促台加大軍購，在貿易協議上壓迫台灣讓步，先進科技產業遷美，台灣也只能被動接受。

然無論拜登或川普，皆將台灣視為戰略馬前卒及棋子，甚至是棄子。美固然會制約賴勿採取更為躁進路線，但也會要賴配合，採取強硬或柔軟路線，服務於美國選舉及印太戰略圍堵中國之需要，最終皆使台灣成為遏制中國之工具。

台灣在兩岸交流中應展現自信及軟實力，在民主基礎上發揮燈塔效應，催生大陸民主化，降低武統台灣的風險，善用民主軟實力來建構兩岸和平穩定新局。然賴若追求兩國論目標，反激化中華民族國族主義與台灣主體意識衝撞，致與和平目標遠離，苦嘗戰爭惡果。