陸藉香會淡化中國威脅

二○二四年香格里拉對話，解放軍國防部長董軍與美國國防部長奧斯丁正式會面交流，這是自二○二二年以來的首度面對面會談。雖然在會中呈現各說各話的模式，且在中國軍事指揮體系中，國防部長本來就未居於重要的指揮核心，但作為軍事外交的窗口，在恢復兩軍互動上仍然具有象徵的意義。

須注意的是對比美國，此次中國積極與媒體接觸，並舉行多次記者會，可見其在媒體公關上做足準備，配合在六月二日董軍演講的強硬態度，可見中國期望透過軟硬兼施的方式，運用兩手策略，達成形塑中國大國形象的戰略目標。

董軍劍指台海？從時間軸看，香格里拉對話就在中國「聯合利劍─二○二四Ａ」演習以及南海中菲海上衝突之後，也因此中國的一舉一動都會是國際關注的焦點。對中國而言，也希望藉由香格里拉對話的機會，對外表明自身立場、說明軍演動機與消弭中國威脅的論調，這些應是此次對話中國的戰略目標。不論是在董軍與美防長的會談或是在大會的演講上，都可以看出中國可以在南海與其他國際問題上與國際協商，維持區域穩定；但台海問題是中國永遠的紅線，不能與他國妥協。畢竟對中國來說，台灣問題是中國的國內議題，是不可能變動的原則。

在美中防長會面之後，董軍在路途上與美國記者會面，其中刻意藉由擦眼鏡的空檔來與媒體互動，並且談話的內容是熊貓的輕鬆話題，並無過分強硬的發言。這應是刻意計畫的作為，不會是一突發事件。目的就是希望藉由媒體展現相對友好的互動。這或許也與董軍過去豐富與外軍交流的經驗有關，特別是其軍種背景海軍為天生的外交軍種，對於對外交交流有一定的經驗。除此之外，此行解放軍代表團也多次與各國代表互動，其有可能恢復二○一四年左右積極拓展外事的行動。

其目的除了對外軍事交流之外，最大的目的就是期望藉由軍事外交來淡化中國威脅論，特別是期望宣達對台灣的軍事演習是針對台獨，並不會威脅其他國家，只要外國不要干涉中國內政，就不會有事。這也是中國一直以來希望在國際上與他國界定清楚的部分。

因此對我國來說，從年初開始的諾魯斷交到聯合利劍演習，都代表中國的文攻武嚇，特別是在進行對外交流的同時，逐步切斷我國與外國的連結，以及台海安全與區域穩定的關係，這是我國未來需要提防的一環。