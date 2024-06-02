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我是108課綱受害者／課綱成功？ 是自我感覺良好

聯合報／ 許育騰／高中生（雲縣土庫）

近日教育部長表示無編新課綱之必要，僅需就原課綱「微調」。作為一○八課綱的受害者，我大為震驚。一○八課綱漏洞百出，若真如教育部所說僅「微調」，那學生們豈不是繼續被殘害？教育乃國之根本，錯誤的教育將對社會造成嚴重後果，而教育部至今仍自我感覺良好，自認一○八課綱「很成功」，令人遺憾。

一○八課綱大大加深了貧富差距，以學習歷程檔案為例，作為升學的依據，全靠學生自行努力，若學生家境較好，自然有更多機會參與課外活動，累積特殊知識與經驗，相形之下，一般學生實在難以做出特別的作品，較難在個人申請時吸引教授的目光。

另一大弊端就是課綱加重學生負擔，舉「自主學習」為例，學校每周都有自主學習課，學生可利用此節課自主學習，然而學生平時就有國英數自社等主科要上、要考試，根本很少人會在這節課做自主學習，大部分的人利用這節課讀考試科目（也有人在打遊戲、補眠），等到寒暑假再趕工做自主學習成果，這大大加重學生負擔。

再來，升學制度也很有問題。目前升大學有四種途徑：特殊選材、繁星推薦、個人申請、分科測驗。多數人走後兩者，然而在高三下學期仍有必修課程，仍有段考，這對準備個申及分科的同學負擔極大，個申同學得兼顧學期成績、備審資料（含自主學習、學習歷程等），還有面試，壓力極大。

上述僅是一○八課綱的冰山一角，另外還有課本編排方式、課本選文、課本難度太簡單等眾多問題。一○八課綱加上升學壓力、人際壓力重擊學生，所謂「快樂學習」根本不存在。

呼籲教育部別再有「一○八課綱非常成功」這種荒謬想法，建議教育部勤走基層，了解學生需求。

教育部 課綱

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