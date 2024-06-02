攤販與城市再生的連結

攤販可說是我們最熟悉的傳統商業模式之一，根據主計總處最新公布「二○二三年攤販經營概況」調查，攤販攤數驟降至廿三點三萬攤、從業人員降至卅五點七萬人，並且整體營收約三九五四億元，都較二○一八年調查大幅降低，調查指出原因是受疫情催化網購、外送平台及來台旅客人數未恢復等三大影響。

就現在的結果來說，筆者認為台灣的城市再生，也影響了攤販的數量，這卻也可能是未來攤販轉型與升級的機會，背後也跟近年來的食安問題，以及消費者希望獲得更多保障有關。

第一個原因是城市現代化，當城市傳統市場逐漸轉型時，部分被更光鮮亮麗的超市與量販店取代，另一則是公有市場改建，讓更有品牌意識與現代化經營的攤販有了更理想的經營條件，像台北市南門市場、台中市第二市場及高雄市果貿市場。調查中也提到集中場（區）平均每攤營業收入，高於非集中場（區），生鮮蔬菜更達到一點九倍。

當更多年輕族群需到市場採購生鮮食品，或想品嘗一下在地美食時，除了因地利而就近到傳統市場外，更可能特別到這些經改造的現代化市場，當中的攤販也就須在相對較高的衛生與管理標準上，才能持續提供服務給消費者。對消費者來說更有保障時，到傳統市場的意願就會受到影響，部分攤販若未跟著調整，在沒生意的情況下自然會退出。

第二則是更多新一代攤販進駐到特定的城市節慶活動市集，除了地方與中央政府大量的投入資源舉辦節慶活動，需攤販進駐來吸引觀光客，也可藉此振興經濟，幫助微小型企業能更有生存機會。

而進駐主題市集的攤販，不但要更具創意與風格，甚至是品牌經營，都須更具有想法及投入資源。也因為有主題與政府標案的要求，以及新一代攤販更希望能長期經營，所以以往只是賣普通商品的攤位不但難以進駐，更可能因消費者流失而無法維持營運。

第三則是城市本身的產業升級，像是以往販賣成衣、被服、紡織品及鞋類的攤販，在消費者更偏好到有品牌的實體店面購物時，除了一般的街邊店或是百貨公司，其他多半可能網購。而近年來全台各地商圈也在轉型，希望能增加店鋪的利用率而非更多的攤販，並且像是Outlet、購物中心及百貨的數量與業績也都持續提升，這都跟城市規畫與招商有關。

再來像是部分屬於遊憩型的攤販，以往消費者在娛樂內容不多的情況下，以及希望能以小搏大的期待中，像是套圈圈、吊酒瓶或氣球打靶，都有一定的生意。但是愈來愈多的消費者選擇到有口碑的可換物娃娃機店、百貨商城的電子遊樂場，甚至直接跳過這些，選擇在家打遊戲機與手遊，也都讓遊憩型攤販的數量跟著減少。

因此，攤販必須思考如何轉型以增加消費者的信任度，以及販售產品的獨特性，不然就會持續面臨消費者的需求轉換；也有不少攤販在長期經營的評估下，可能加入連鎖加盟體系打團體戰，或是升級進駐實體店面。但攤販的經營模式在較低的成本與接地氣的體驗感中，是絕對不可或缺的「台灣文化」特色，只要能跟上時代腳步、城市發展與消費者需求，即便數量減少，但未來有機會在「質」的層次上提升，那業績的持續成長仍指日可待。