星期透視／東廠就在口袋 義川案須查明真相

因藍白推動改革法案，群眾在立院外的青島東路聚集自稱「青鳥運動」，訴求「反擴權」。但民進黨政策會執行長王義川的一席話讓人驚覺，如果多數民意公開通過的強化監督叫擴權，那麼「義川分析事件」所透露的執政黨暗處窺探，根本擴權、濫權到無法無天了！

美國國安局在美國在全球搞大規模窺探的「稜鏡計畫」，揭發者史諾登在二○二一年受訪時曾有句名言，「你的智慧型手機比放個間諜在口袋更糟」，換成本土說法就是「東廠就在你的口袋」。

上次促轉會的「東『廠』事發」是有人看不下去在內部錄了音，這次則是王義川自己在政論節目說嘴。王義川告訴我們，民進黨做了跨群眾的比對，依靠的是比對基地台訊號，於是他能掌握青鳥、太陽花、小草和選前之夜的群眾是不同人。王義川說完後，他和民進黨當然知道惹出大事，於是辯解只是根據「手機信令資料分析」人流，還說新北市和台中市對觀光人潮也做過類似事情。民進黨發言人則說這種分析只是針對群眾的輪廓在比對。

但若靠的是用手機相關信號加上空間模型來推估位置的「手機信令資料分析」，或是靠元資料繪製的「用戶輪廓」，最基本必須做到「去識別化」，不會涉及能辨識個別手機或其他個資資料，所以絕無可能跨越不同群眾去比對他們是否都不同人。

而且即使要做手機信令資料或用戶輪廓分析，也須由電信公司提供。三大電信公司都對NCC說他們不曾提供資料。而且別忘了王義川的比對對象還包括民眾黨的小草。這些都讓王義川和民進黨的辯解站不住腳，「義川分析」因不當取得可識別的手機通訊數據而違法《數位保障監察法》的嫌疑極高。

這件事很容易讓人想起《1984》裡那句「老大哥在看著你」。更可怕的是台灣的老大哥是在「偷看」，只要你有手機在手上在口袋，就一個也跑不掉。

數位監視和資料濫用早就是學者關注的課題。上網或使用數位設備會留下許多數位足跡，包括「定位資料」。這些足跡和資料在我們不知情的狀況下被擁有數據的商業公司濫用。更嚴重的是政府可能要求以國安之名行窺探隱私、操控群眾、打壓異己之實。

當老大哥可以比對手機訊號，他能做的事就太多了。即使是表面宣稱去識別化或是匿名化的元數據比對，其實也很危險。美國國安局對稜鏡計畫的辯詞就是他們只蒐集元數據。但元數據只是前置步驟，如果去識別化的程度不夠，或是數據擁有者被要求打開後門，仍可能在必要時連結識別資料，進一步查水表打壓特定個人。

這就是為什麼包括歐盟的《通用資料保護規則》在內，各國愈來愈重視保護個人的定位資料，規定任何使用須真正去識別且獲得用戶同意。四月底美國聯邦通信委員會對美國四大行動運營商處以近兩億美元罰款，理由是違反《通信法》第二二二條和《客戶專有網路資訊規則》規定，非法共享了客戶的位置資訊。

也有人說，如果王義川只是說謊或吹牛呢？但他的發言可不是泛泛之談，而且他不是單純名嘴，而是民進黨政策會執行長。立院須透過調查權查明事件真相，即將進行的NCC委員審查，NCC的可能提名人也須對查明真相和未來的防範作為明確表態。

總之，對於這起「義川分析事件」，不能就這麼算了。

（作者為世新大學傳播博士學程教授）