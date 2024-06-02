名家縱論／川普的封口費、封口案與封口令

川普的多項司法案件，僅有四件遭起訴。其中，離開白宮時帶回機密文件案原訂五月審理，法官為了「謹慎」已宣布延後，但未訂時間。要求喬治亞州務卿替他找出勝過拜登的選票的「作票」爭議，檢察官希望在八月舉行，但尚未確定時間。一月六日教唆群眾包圍國會山莊案，則因牽涉總統是否免於相關刑責的憲法爭議，已上訴到最高法院釋憲，判決六月底出爐。如果川普勝訴，就可由此案脫身，否則還將有審判，但大選前不可能進行。

換句話說，目前僅有封口費案完成審理，陪審團最終的決定已於日前出爐。事前專家就分析，川普被判有罪的機率相當高，因為檢方蒐集足夠說服陪審團的證據，同時兩位「明星證人」或「關鍵證人」，儘管過去曾有偽證紀錄，但這次的表現具可信度，有相當說服力。同時，儘管川普否認與情色女星風暴女的不當性關係，更不接受他支付封口費的指控。不過，川普並未走上證人席，為「受冤枉指控」的案件辯護，多少會讓外界認為他是否因為真的與風暴女發生關係，擔憂在交叉詰問中露餡，因而放棄機會，最終陪審團判定起訴的卅四項罪名全都成立。法庭將在共和黨全國黨代表大會開會前四天的七月十一日宣判，但川普是否會入監服刑，仍有變數。

如果川普曾在二○一六大選前流出的「走進好萊塢」錄影帶中，誇口自己是有權勢的知名人士，可以對許多女性上下其手而未被拒絕，一般民眾應當不會懷疑他和風暴女曾有過「人與人的結合」，且這和他風流的性格並沒有違和感，為何川普要求專門替他擺平問題的柯恩支付風暴女十三萬美元封口費？

這是因為錄影帶確實對川普選情造成負面影響，故擔心若風暴女事件再被爆料，將難以贏得選舉，才請柯恩擺平，但又不能在會計帳目上明列使用原因，必須做假帳隱瞞。由於這違反總統大選的競選經費使用，因此才有封口費案件的審理。此外，川普在大選前得知有花花公子模特兒預備把兩人不正常關係曝光，要求《國家詢問報》將故事以十二萬五千美元買下後不予刊登，就是所謂捕殺不利的新聞，當然封口費同樣來自川普陣營，這也是為何風暴女的故事有極高可信度。

在封口費案審理過程中，法官交代川普不得評論進行中的案件，不過川普十次違反封口令，促使法官表示如果川普不在乎每次一千美元的罰鍰，一再違反禁令、藐視法庭，會將他下到監中。封口令就是禁止討論審理中的案件，避免釋放出的訊息或評論，破壞司法公正性，衝擊審理程序、影響到陪審團最終決定。川普支持者很可能因為他的談話，認為川普遭到政治打壓而集結抗議，甚至對陪審團造成心理威脅。對川普而言，法官的警告有可能導致判決對他不利，卻坐實他提出司法不公、受到政治迫害的指控並非空穴來風，成為吸收及鞏固選票最有效的宣傳。

美國憲法沒有禁止服刑人士參選總統，一百年前社會黨候選人因反對一次大戰、煽動民眾拒絕徵召入伍，被下到監中，但仍贏得超過九十萬的選票。川普刑期不會很長，同時他可利用社群媒體與支持者互動，應該不會影響川粉的支持。不過中間選民或非死忠共和黨員的選票走向，絕對會影響大選結果。好戲正要登場，你已經繫上安全帶預備上路觀看了嗎？（作者為政治大學國關中心兼任研究員）