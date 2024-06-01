落實精實思維 打造護國群山

輝達執行長黃仁勳來台訪問掀起一陣AI旋風，日前以台菜夜宴所有供應鏈伙伴，包括華碩、和碩、英業達、緯創、廣達、雲達、中華電信、台達電、鴻海、廣運，出席的產業執行長涵蓋台灣各重要產業領袖。黃仁勳向現場媒體表示，因為人工智慧，資通訊產業進入新時代，將是台灣的絕佳機會，台灣會持續位於全球科技業的中心。

精實思維，是由詹姆斯．沃馬克與丹尼爾．瓊斯在《Lean Thinking》一書中所提出的管理哲學，旨在透過消除浪費和持續改善，實現最大化價值。將此理念運用在建構台灣護國群山產業上，不僅可促進經濟繁榮，更能符合聯合國永續發展目標（SDGs），推動台灣從依賴半導體單一產業的局面轉向多元化發展，形成如中央山脈般綿延不絕的護國群山產業格局。

首先，我們需要確認價值，即辨識哪些是能夠為地球與人類創造價值的產業。這些產業應該符合聯合國永續發展目標，並在經濟、社會與環境三方面都有正面影響。新能源、半導體、人工智慧、資通訊與智慧機械，這五大產業是台灣未來經濟發展的重要支柱，它們不僅能創造價值與促進就業，更能促進綠色經濟與社會進步。

接下來，我們需要掌握價值流，即從價值流的上游到下游，全面了解並建構這五大產業的價值鏈。包括從原材料的取得、研發設計、生產製造，到最終產品的配送與服務。每一個環節都應該無縫銜接，形成一條流暢、高效能的價值流。透過跨產業的協作與整合，也就是所謂的「打群架」槪念，台灣可以打造一個協同發展的產業生態系統，實現有限資源的最佳化配置。

暢流則是追求五大產業的價值流平順流動，消除浪費並持續改善。需要政府與企業共同努力，將AI內閣的核心價值理念「行動創新」落實化為具體政策，與企業一起努力重整與建構能夠跨領域跨產業串流的營運流程，確保每一個步驟都能順暢連接，減少瓶頸和停滯點。例如，半導體產業需要與上游新能源產業及下游ＡＩ產業密切合作，優化供應鏈管理，確保沒有五缺問題，原材料及時供應，產品快速達交，實現整個產業價值鏈的高效運作。

後拉原則強調根據需求來生產產品，而非預先大量生產。這樣可以避免庫存積壓，確保資源的有效利用。五大護國群山產業，需要根據市場需求動態調整生產計畫，靈活應對市場變化，降低產能過剩的風險。同時，可以根據客戶的實際需求進行客製化差異生產的藍海策略，創造台灣製造的彈性與韌性優勢。

最後，我們要不斷完善，持續追求流程改進。運用PDCA管理循環原則，定期檢討現有流程，找出改進空間，並鼓勵全民參與提出具體、務實的改善建議，創造多元包容與開放的改善文化。

綜上所述，將精實思維的五大原則運用於建構台灣護國群山產業，不僅可以打造多元化、高效能的產業結構，還能推動台灣社會的永續發展。在這樣的願景下，台灣將不再只是台積電獨霸武林的孤山獨秀，而是如中央山脈般綿延不絕，氣勢磅礴的產業群山，為全球帶來更多創新與價值。