撥補+改革 拚勞保永續

勞動部長何佩珊日前提出對勞保的看法，強調「財務撥補就是改革」、「絕不砍給付」且「不增加勞保費」，並重複賴總統五二○就職演說「只要政府在，勞保絕對不會倒」的說法，引爆爭議。

勞保出現嚴峻財務危機，再不改革極可能在未來幾年內破產，不但是超越藍綠的朝野共識，更明載於由勞動部委託的「勞保費率精算及財務評估」報告中。同樣是民進黨政府，前總統蔡英文卸任前對未能啟動勞保改革引以為憾；前任勞動部長許銘春也曾宣示：勞保改革一定要溯及既往，「雖千萬人吾往矣，就算掉了烏紗帽都要做」。何佩珊的說法違背一般社會認知，形同直接打臉甫卸任的蔡英文。

相較於確定提撥制，勞工保險與公保、公教退撫舊制同為確定給付制，理論上確實較能保障老年經濟安全，但前提仍要以基金財務健全、收支衡平為基礎，若費率與給付維持衡平，基金收益率符合預期，承諾的給付自然不應打折。相反地，若基金收益率低於預期，費率長期偏低，還能支撐起原先規畫的替代率？

政府主事者承諾不砍給付自然受到歡迎，但在巨額潛藏負債壓力下，斷無可能「不砍給付」又「不增加勞保費」，須知，勞保入不敷出，關鍵正是費率遠低於給付率。台灣勞保年金制度始自二○○九年一月一日，迄今僅短短十五年，前次精算之潛藏負債竟已高達十三兆元，一言以蔽之，勞保自始就是一個脫離統計科學的怪獸，當年在朝野委員政治精算下，背離統計精算原則，給付從一點一％一路加碼至一點五五％，創造出低保費與高替代率的勞保年金制度，也埋下財務危機與世代不正義隱患，何部長發言不僅昧於事實，更是複製民粹災難。

事實上，絕大多數勞工固然反對減少給付，但也有不少民調顯示，為使基金永續並能領取足額年金，適度調高保費並非不能討論，詎料，勞動部長一開口就把勞保改革與永續之路堵死。問題在於，以勞保的財務缺口，僅憑政府撥補就能讓基金永續？

依二○二一年公布精算報告，勞保基金當年度保費收入不足支出為二○一七年、基金累積餘額出現負值年度則為二○二八年，隨退休人口增加與少子女化加劇，未來勞保基金入不敷出會更加嚴峻，即使蔡政府累積撥補達二六七○億元，比起勞保基金鉅額潛藏負債，恐怕也只能延緩基金用罄時間，所謂「撥補即改革」無異於鋸箭法，等於把燙手山芋再往後遞延而已。賴政府上台僅十天，竟以如此消極之態度與作為面對改革，讓人不可思議。

退萬步言，就算撥補就是改革，政府的雙重標準更已到了明目張膽、恣意妄為的地步。在朝野委員共同支持下，上屆國會三讀通過以政府財務撥補公教退撫基金，但上路第一年撥補金額卻僅及精算數據的三成。勞保是覆蓋率最廣的社會保險，但公教何嘗不是政府員工，兼具雇主身分的政府，施政豈可這般厚此薄彼？

勞保議題涉及複雜政經社會工程，退休基金財務能否永續，立基於良善管理與精算數據，不因基金名稱不同而有不同算法。撥補是政府應盡的責任，但不應成為迴避改革的廉價藉口。除了持續撥補，真要健全勞保體質、確保世代正義，賴政府仍須擺脫選票算計，提出明確期程與具體作法；至於退撫基金今年度短編的撥補金額，更應於編列明年度預算時一併補足，展現依法行政與保障全體國民基本權益的決心。