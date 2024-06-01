讓利生變全怪陸 賴有遵守誓言？

昨天大陸國務院公告六月十五日起，對原產於台灣地區所列的潤滑油基礎油等一三四個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定的關稅讓利。同時，福建省旅遊協會也取消原訂六月十日赴馬祖考察旅遊團。日前則有解放軍在台海的軍演。賴政府將這一切完全歸罪大陸當局。

五月二十日賴清德面向國父遺像宣誓：「余必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託」。隨後卻立馬發表違背就職誓言的演說。人民要問賴總統：您有遵守總統就職誓言嗎？

首先，您有遵守中華民國憲法嗎？中華民國憲法從來就是「一中憲法」。您卻說：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這種「兩國論」是混淆主權與治權，矇騙人民的論調。事實上，目前兩岸關係是中國內戰遺下未解的問題，依據中華民國憲法正確的說法是：中華民國政府與中華人民共和國政府互不隸屬。

其次，您有盡忠職務嗎？自古以來，只有專制獨裁政府才會鼓動群眾上街頭，維護既得權勢。為了國會改革案，這曾是民進黨在野時的主張，您卻下達「反守為攻」指令，發動立委及群眾暴力杯葛國會改革。人民會思考：除了獨裁國家，有哪個真正民主國家的主政者不善用在野黨的監督，擺脫身旁既得利益者的包袱與糾纏，督促執政黨更清廉、更公義、更有效治理國家？

再次，您有維護家國家主權嗎？您的就職演說中說：「任何一個政黨，都應該反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。」可是，您卻隻字不提或不敢面對中華民國憲法增修條文及兩岸人民關係條例。

您身為民進黨主席卻堅持保留台獨黨綱；二○二一年您參加「台灣國家聯盟」主辦的「海內外台灣國是會議」說：「台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬。」如此公開背叛中華民國憲法及其增修條文，自我矮化，把大陸地區無條件拱手讓給大陸當局，堅定走向台獨，甘心樂意作為對岸的在地協力者。

最後，您口口聲聲要國人團結，可是，您有過反省民進黨種種撕裂人民，傲慢施政的弊端嗎？新加坡前外交部長楊榮文說：「新加坡新領導人和人民行動黨的最大挑戰，是如何在瞬息萬變的世界中維持國民凝聚力，引領新加坡繼續向前。」他又特別警惕社會分化問題，指出：「若有群體認為本身更有天賦而自負，並生活在自己群體的圈圈裡，無視圈外的其他群體，當暴風雨來臨時社會就會分裂，因為我們彼此在吵架，無法專注應對問題。」

敬告賴總統及執政的民進黨，如能虛心接受楊榮文這席話，將是國家人民之福。