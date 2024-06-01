ECFA縮水 還有多少代價

在「聯合利劍」軍演後，大陸又立即宣布中止ECFA早收清單中一三四項產品的關稅優惠。雖然北京當局在選前對賴總統、蕭副總統就已經定性、定調，並未有太高的期待；然而，賴總統的五二○就職演說，顯然仍超出北京當局的預期甚多，以致北京當局不但未「聽其言、觀其行」，或給予「補答卷」的空間，在五二○講話當天下午開始，即發布一波又一波的輿論戰，進而擴及外交、軍事領域，乃至經貿領域。雖然不少學者專家普遍認為，兩岸立即發生軍事衝突的可能性並不高；但也都不否認，台灣未來的情勢將更險峻。

檢視此次陸方中止的一三四項ECFA早收清單項目，有幾大特點：一、涵蓋所有項目；二、明確針對五二○講話；三、貫徹對台總體方略。

首先，今年台灣大選結果，讓北京當局認為，台灣多數民意支持兩岸「要和平、要發展、要交流、要合作」；因此其對台政策雖未竟全功，但仍相對取得一定成績。因此在藍營縣市首長、政黨人士，甚至馬習二會後，大陸對台釋放出相對和緩的訊號，包括農漁產品恢復輸陸、小幅度開放對台觀光等。然而，賴總統出乎北京預期的五二○講話，讓福建民眾赴馬祖旅遊不但喊卡，此次公布的ECFA中止關稅優惠項目，已不是僅限於去年以來的石化產業，而是擴及許多中小企業為主的機械、紡織、運輸工具等項目，可說是「全覆蓋」。

其次，在大陸財政部的公告中，仍是局限在經貿領域的陳述：指出其認為台灣對大陸出口採取歧視性禁止、限制等措施，不但已違反ECFA規定，且未採取任何有效措施取消對大陸的貿易限制。但商務部在回答記者答問時，除了重申財政部立場，明白指出中止ECFA早期收穫清單項下一三四個稅目產品關稅減讓，原因不只是台灣未採取任何措施取消對大陸的貿易限制，反而「大肆宣揚台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗」，已嚴重破壞ECFA實施的基礎。換言之，陸方明白表示：之所以會有ECFA，是因為兩岸有共同的政治基礎—或至少兩岸仍是一家親。

最後，中共二十大後，即不斷強調對台總體方略，也就是包括一方面堅持大陸的主導權與自主權；一方面認為對台舉措施必須鑲嵌在其國家發展進程。因此，擴大「操之在己」的單邊行動成為大陸對台的主旋律。基於此，大陸國台辦發言人才會表示：無論台灣誰執政，兩岸都朝向其預設的統一方向推進；兩岸關係或有曲折，但戰略上其方向仍在北京當局的預期當中。

北京當局多次強調，看待台灣問題必須要有大局觀。也就是說，北京當局計較的不是一時一地的得失，而是站在國家發展、民族復興的社會主義現代化強國目標來看問題。因此，由上述三大特點來看，大陸將基於軟硬兩手，在各領域持續並加大對台舉措。如果台灣無法創造與陸對話的契機，並進而找到與陸溝通的方式，則接下來不但將處於更難以因應的被動情境，更將付出更多的社會經濟代價！