罰寫千遍...嚴師與霸凌一線之隔

基隆市有老師對犯錯同學施以罰寫一千遍的處罰，讓學生產生排斥，這懲處的確失當了。基隆市教育處表示，教師的管教不能讓學生陷入文字牢籠；市長謝國樑也表態，罰寫內容要合理可行。

基隆這起校園親師衝突，如果只是「個案」則無須贅述；這類的親師衝突，如果老師的後果只是被「申誡或記過」，筆者也不須「振聾發聵」，大聲提醒其他老師們。因為「校園霸凌防治準則」已經修訂，近日南部有老師認為自己在「管教學生」，家長卻認為老師在「霸凌學生」，鬧上法院後老師先慘遭停聘、後遭解聘，令人遺憾。提醒老師們，即使自己有滿腔熱血在教育，也要慎防自己誤觸當今法規，甚至失去教職。

其次，老師管教學生，要符合「教育意義」也要符合「比例原則」。筆者在第一現場觀察，常有學生不願罰寫，老師處以罰寫後，學生第二天還是沒寫完，老師又可能把「處罰再加倍」以儆效尤。偏偏罰寫愈多次，學生愈是寫不完，導致原本只是罰寫十次，經過一星期七天後，罰寫「十次」變成罰寫「一二八○次」，家長當然會憤怒，老師管教學生，演變成校園的親師激烈衝突。

其三，校園的親師衝突，很容易從「教育事件」演變成「法律事件」，教育工作人員必須慎之戒之。老師在懲處學生時，即使動機良善也須謹守法規，以免誤觸法網甚至失業。

教育應重正向輔導，「友善校園」就是以學生為中心、學校為本位，而非以老師方便管教為核心；強調的是尊重、關懷、同理、包容、安全等意涵，這是時代趨勢，也是教育的核心價值。老師千萬別再以過時的「嚴師出高徒」自詡，這常會誤踩法律的灰色地帶，除讓老師工作不保，更可能造成對學生的永久傷害。