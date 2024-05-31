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國中會考 應增簡答題、申論題

聯合報／ 劉長青／教（南投市）

一一三年國中會考結束，預計六月七日開放等級對照表及答對題數。根據坊間參考答案，可以發現目前以選擇題為主的考試方式，雖然可以組合各觀念測驗出學生所謂的實力，但更多可能反映出的是學生的猜題運氣。

以國文考題為例，坊間的參考答案為Ａ者有九題、Ｂ者有十三題、Ｃ者為十一題、Ｄ者為九題；換算成機率分別為百分之廿二點五、卅二點五、廿七點五、廿二點五。如果學生遇到不會的題目，選擇Ｂ或者Ｃ答對的機率相對都會比較高。大考中心實應多參考國外大型測驗的出題方式與答案排列。

這種狀況同樣發生在社會及自然考題上，社會考題正確答案為Ｃ占百分之廿九點六最高；自然考科選擇題答案為Ｃ的占百分之廿八。

選擇題雖然在心理與教育測驗中，有著許多其他題型未具備的優勢，但不可否認，其他題型如簡答題、申論題，更能夠看出學生的組織能力。因此大考中心實應考慮，未來出題是否還依舊以選擇題為主。在答錯不倒扣的情況下，學生選擇某些特定的選項，確實會有較高的比率因「猜對」而得分，這應不是學校樂見的。

大考中心 會考 考題

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