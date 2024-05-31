課綱破洞多 不補怎網魚

關於十年一次的課綱修訂，新任教育部長鄭英耀在首次部務會報上表示：「法律沒有明文強調每十年課綱要改一次，一一八課綱實際上不存在」。我認為這是他個人一廂情願的看法，無視當前教育已然百孔千瘡，也沒全盤了解當今各級學校教育的困境。貿然說出這句話，恐怕要背負因循苟且或故步自封的罵名，也是不負責任的輕率。

新官上任三把火，他說這句話連一把火都嫌多餘，不是這樣嗎？教育是國人基本權利與義務，課綱是指導教育發展的方向，人人都很關心，不是一個人說了算。面對瞬息萬變的大時代，今是昨非或昨是今非屢見不鮮，都得滾動式修正，何況是十年的大環境變動？雖然課綱修訂不必然要大刀闊斧、矯枉過正，但也要與時俱進，才能讓英才立於不敗之地。

先說為人父母者，期望教育能培養出品德端正的子弟，然而最起碼的「生活教育」都不在課程規畫中，豈不是緣木求魚之荒謬？例如前不久，北一女區姓國文老師正義凜然痛批刪除顧炎武的〈廉恥〉，品德涵養能落實嗎？需不需要修訂？

再說，國防部徵兵需要有勇於擔當的愛國幹才，但課綱根本不談盡忠報國的事，還把中華民族一脈相傳的經典與歷史文化剪掉，岳飛、文天祥、戚繼光、蘇武等耳熟能詳的愛國志士全都成為「外國人」，孩子對國家認同產生極大的偏差與迷惑，如何讓熱血年輕人發自內心護衛國家呢？

近年來，科技突飛猛進，企業家求才若渴，民間缺水電工、建築業缺工，總是呼籲政府重視技術人才的栽培。過去中小學最強調「動手操做」的自然科學課程，現在簡化成看影片示範教學，必然眼高手低，因「看」與「做」的學習效果迥然不同；高端學制又把技職校院改為廣設大學，稀釋了技術本位的學習，此等都與課綱修訂有關。

或許鄭部長認為多一事不如少一事，或許認為一○八課綱已「完美無瑕」，不需為修訂而修訂，但問題擺在眼前，很難自圓其說；如學生端拒學或厭學現象頻傳，教師端疲於奔命也無解，行政端少有人願承擔繁瑣業務，以及校園暴力霸凌等都與課綱有關，不能視而不見，否則教育這張大破網，網不住肥美「大魚」。