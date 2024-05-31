學太陽花 青鳥行動反變鬧劇

馬克思的名言：「歷史總是在重複自己，第一次是悲劇，再一次就變成了鬧劇。」同樣地應驗於十年前的太陽花學運與驟然落幕的「青鳥行動」。

太陽花學運的議題操作，以悲壯的姿態成功的連結世代正義，故能在年輕族群形成跨越黨派的動員。

而青鳥行動基本上仍無法回答「民主代議政治由國會多數代表人民監督政府」的對立命題，並未產生具備更高正當性的論述，等同於民進黨支持者對社會多數進行意識形態的對抗。

另一方面，太陽花學運面對的是一群ＬＫＫ立委，學生因而得以運用新媒體發揮前所未見的影響力。但十年後，當其所抗議的對象本身也是「網紅型政治人物」時，青鳥行動則無法展現數位傳播的優勢。甚而當整個青鳥行動現場成為對民眾黨立委黃國昌羞辱、諷刺、人身攻擊的創作大會時，事實上反而為黃國昌本人建立更高的聲量。

最後，「青鳥行動」其名，取材於原住民神話：「遠古時阿里山曾歷經大洪水襲擊，族人翻越山嶺避難卻丟失火種，勇敢的台灣藍鵲叼著火種，拯救了又冷又餓的族人」。但對於絕大多數的國人而言，這樣的文化號召仍感到既遙遠又陌生，凸顯了本土化教改迄今逾卅年，效果仍十分有限。