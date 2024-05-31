監控人民 民主進步最大諷刺

一九九八年美國電影「全民公敵」，影片情節為美國國家安全局探員，透過電子科技監控系統，掌控人民行蹤的驚悚過程。那是一部商業娛樂電影；取名「全民公敵」，寓意民主國家如果非法監控人民，終將成為全民公敵。

日前立法院前聚集抗議群眾，民進黨政策會執長王義川說出聚集群眾的年齡、性別等樣態，且拿來與前些時日參加其他群聚活動的民眾作類比分析。

現今電子科技進步神速，有關單位運用電子器材，取得群聚活動參與者的個資不難，然而這些相關資料，由民進黨黨職人士以爆料的方式對外公開，讓人毛骨悚然。國安局與警政署出面撇清，說明公部門並沒有參與這次資料蒐集作業，但換個角度言，更讓國人覺得不可思議；難道民進黨內有專責的監控組織，準確掌握國人生活動態並作出精準的數據分析？

現今道路交通在重要路口都設有錄影設施，在發生意外狀況時，確實發揮了很大功效；例如交通事故的責任釐清或追緝嫌犯蹤跡等等，然而要調閱監控影像勢必要透過合法程序。王義川無論是有心或無意的透露手機監控訊息，這個監控民眾的事實，誠然是對「民主進步」這四個字的最大諷刺。