誰堅持 誰變節 青鳥能不汗顏？

立法院內表決國會改革法案，立法院外，泛綠勢力發動「青鳥行動」，反對國會改革。如果賴清德不滿足於嘴皮嘟噥兩國論調，真企圖透過憲政改造達到更實質的法理台獨，貶抑藍白多數的國會就將成為接下來四年的政局主戲。

「青鳥行動」牽涉到憲法與國會，然而，改革國會與修憲並非突然冒出來的議題，我特別追蹤政壇上翻滾三、四十年的老將，看他們如今到底誰堅持？誰變節？例如，藍白如今共識要廢除監察院，那麼，泛綠從前喊廢監院的過往該怎麼看？有人批評，台灣過去幾年逐步走向中央集權，也有人回嘴說，美國早已中央集權兩百多年！諸多見解實在不倫不類。

四月底，潘襎在民意論壇寫了篇〈陸游的真情與權力的現實〉，開頭引用放翁名詩「王師北定中原日，家祭無忘告乃翁」，足見熱切愛國，然而更感動人的是放翁與妻子的千古戀情空留遺憾。筆者補充一點，如此赤忱愛國、充滿真性情的人，晚年竟被罵叛國賊！因為南宋大權奸臣韓侂胄發動宮廷政變，又禁絕朱熹理學，但同時主張北伐抗金，於是在這點上，陸游與韓侂胄走近了，讓人為陸游扼腕唏噓。

歷史上，一著不慎、滿盤皆輸的例子太多。美國南北戰爭前的布坎南總統，平心而論，有幾十年政治資歷，但在堪薩斯是否脫離聯邦這件事上，表態偏袒自己朋友，就永遠背負罵名，被認定是有史以來最糟的美國總統。檢視台灣各黨派政治主張，大約十年前，綠營大張旗鼓提出憲政改革，甚至不惜醜化憲法；時間再退回一些，反貪倒扁運動之後，馬英九勝選，當時綠營難道沒吹捧「虛位總統」，又咒罵「國會設計不良」嗎？

現實權力爭鬥下的犧牲者總是令人嗟嘆，台灣人即使健忘，想不起一九九○年代的憲改路線之爭，也不會忘記在近幾波學運中，有人成了「林廿萬」，更多參與者卻在高房價、低薪的現實裡「躺平」。陸游晚年寫〈追感往事〉：「諸公可嘆善謀身，誤國當時豈一秦！」我思索多年來圍繞立院改革的悲劇鬧劇，再看政治戲台起鬨的配角嘍囉和他們喊過的口號，唉！政治成敗不定於一人，卻是大家陪著汗顏。