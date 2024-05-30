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強推氫電 病急亂投醫

聯合報／ 陳立誠／台灣能源部落格版主（台北市）

報載新任國發會主委劉鏡清表示不排斥重啟核能，個人對此熱烈歡迎。但劉主委又表示看好綠氫，特別提到中研院天然氣製氫技術，並說下周將拜會中研院廖院長詳談。針對此點，個人認為劉主委恐遭誤導，這可分幾個角度討論。

全球推動「氫經濟」的重點是將氫氣應用於工業減碳及長途陸運及海運與空運減碳。無碳電力有水電、核電、風電、光電及儲能諸多手段，氫電從來就不是電力減碳主力。依國際能源總署推估，二○五○年氫電將占全球供電百分之一。

但依國發會「二○五○淨零排放路徑圖」規畫，二○五○年氫電將占台灣供電百分之九至十二，較全球平均高了十倍。個人曾破解此乃政府強推離岸風電國產化，為鼓勵廠商投入，將未來十年風電、光電建設畫大餅，遠超台灣電力系統所能承受，只好將多餘綠電電解水製氫，再以其發電，造成極昂貴綠氫占比過高之主因。

中研院廖俊智院長強力鼓吹以高溫裂解天然氣再發電的「無碳燃氫」技術。中研院「台灣淨零科技研發政策建議書」中規畫二○五○年台灣供電中，氫電將高達四成一，遠高於國發會規畫。主因即規畫無碳燃氫將提供二成七電力，個人看了膽戰心驚。規畫一個尚在研發的科技供電超過四分之一，是否視國事為兒戲？

中研院推動的無碳燃氫，是以超過攝氏一千度的高溫裂解天然氣製氫，在全球並非製氫主流，原因即在於成本過高。台灣推廣無碳燃氫又有一死穴，即台灣不產天然氣，台灣進口液化天然氣的價格為產地四倍，今日歐洲由美國進口液化天然氣，為之前由俄羅斯進口管線天然氣價格四倍即為一例。即使中研院製程成功，在台灣製氫原料成本即為天然氣生產國如美國及澳洲的四倍，值得推廣嗎？

各國推動綠氫主要還是押寶以綠電電解水製氫，綠電便宜的國家又占了絕大優勢。以澳洲而言，每年光電發電時數較台灣高了一倍，綠電及綠氫成本僅台灣一半。國際能源總署建議綠電條件不佳的國家，由海外進口綠氫供工業及遠程運輸業使用。去年日本嘗試小規模以海運由澳洲進口液化氫氣，即為遵循國際能源總署建議之一例。

台灣淨零時程入法後，病急亂投醫，抓進菜籃就是菜，將成本效益分析拋在九霄雲外。國發會及中研院針對氫電之規畫即為顯例。核電才是電力減碳及解決缺電危機正途，奉勸政府趁早恢復核電，修正錯誤的氫電規畫方為正途。

中研院 天然氣 綠電

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