柯總召若違規吸菸 請主動繳罰款

報載民眾黨立法院黨團總召黃國昌在審查國會改革法案期間，向立法院秘書長周萬來抱怨，民進黨立法院黨團總召柯建銘在行政院長休息室抽菸，把行政院長休息室當成自己的休息室，而周萬來也回應會把行政院長休息室的門關起來。

事實上，依據菸害防制法第十八條：「政府機關及公營事業機構所在之室內場所全面禁止吸菸。」而立法院內之行政院長休息室符合「政府機關及公營事業機構所在之室內場所」，因此應該禁止吸菸。若真如黃國昌所言，柯總召在行政院長休息室吸菸，已違反菸害防制法。另依據同法第廿一條：「該場所負責人或從業人員應予勸阻；在場之其他人亦得予勸阻。」黃總召既然看到柯總召在行政院長休息室吸菸，依菸害防制法即應予以勸阻。

筆者在大學負責菸害防制業務，經常會對師生及行政人員反覆宣導，不要在校園內吸菸，但還是有極少部分師生不聽勸告，讓筆者相當為難。呼籲柯總召以身作則，如果真有在不能吸菸的地方吸菸，就應主動向台北市衛生局繳交罰款，不要讓承辦人員為難。也希望大家如有發現周遭人員在禁止吸菸的地方吸菸，也應該立即予以規勸，不要讓違法吸菸的狀況持續發生。