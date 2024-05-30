百億抗癌 何不剷除空汙元凶

賴總統上任前在台北榮總提及競選時的「健康台灣」國政願景，要用「百億癌症新藥基金」在二○三○年，讓國人癌症死亡數少三分之一。

畢竟預防勝於治療，生病後花大錢投藥治病是一回事，從根源揪出、剷除致病元凶，讓人民免於病苦，更是領導者的責任。

近二十年台灣每年肺癌死亡人數逾萬，居癌症致死之首。空氣汙染為導致肺癌主因之一，但背後的機制一直難以確認。直到去年Hill等在《自然》（Nature）期刊上的研究報告，揭開其中的發炎與腫瘤促進過程，此議題才逐漸明朗。接著，一年後台大公衛學院的研究進一步指出，台灣空汙和肺腺癌之間密切相關。

九年前中國大陸媒體人柴靜，採用類似美國前副總統高爾《不願面對的真相》的呈現方式，推出了《穹頂之下》這部關於中國空氣汙染的調查影片，呼籲關注空氣汙染問題。該片對於中國環境政策的影響不得而知，但過去十幾年中國政府對空汙問題所採行的一系列積極作為，的確值得關注。根據一份刊載在《環境科學期刊》（Journal of Environmental Science）的論文，中國大陸的柴油硫含量從二○一一年的四三○ｐｐｍ，降到二○一七至二○一八年的六至八ｐｐｍ；針對氮氧化物與ＰＭ排放的防制，也從第二期進步到第四期標準。

世界衛生組織國際癌症研究署，早已將柴油引擎排氣歸為人體致癌物。而挖土機、堆高機、發電機、吊車、鐵路機車頭、船舶等非路上柴油引擎的排放，都含有ＰＭ2.5、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機化合物，及一系列苯、丁二烯等空氣毒物。

美國環保署也因此在一九九四年首先通過了適用於包括飛機、重型設備、鐵路機車頭、船舶等非路上引擎、設備及車輛的排放法規與標準。歐盟於一九九七年跟進立法，並且分期和分階段落實。目前美國即將落實更嚴苛的第五期排放標準，要進一步降低五至九成氮氧化物與ＰＭ排放。

二○○七年中國環境保護部也依歐盟標準，訂定非路上移動柴油引擎標準，接著在二○一四和二○一八年比照歐盟要求，陸續通過五六○ｋＷ以下非路上柴油機第三、四期限度，同時鼓勵引擎製造商符合歐盟第五期標準。

二○二○年之後，中國生態與環境部進一步訂定安裝氮氧化物與ＰＭ防制診斷系統、使用全球定位追蹤系統，以及採用測試實境的手提式排放量測系統。此外，亦要求資訊揭露與設備標示，須涵蓋設備與引擎的主要排放防制技術等關鍵資訊。如此之標示揭露策略，促使使用中的非路上設備一律受到監督。

迄今，台灣針對非路上柴油引擎排放的防制法規仍付諸闕如。賴總統醫師，能不能關心一下？