韓中日峰會 已成美中角力場

時隔四年五個月後舉行的第九屆韓中日三國峰會於二十七日在首爾落幕，韓國總統尹錫悅、中國國務總理李強及日本首相岸田文雄共同發表了三十八項聲明，從內容中充分可發現美國的影子。

尹錫悅在國內朝野政爭不斷上演中，希望透過此次會議獲得一些外交與經濟成果，包括韓中ＦＴＡ第二階段協商和重啟中斷十三年之久的投資合作委員會議等。好像又回到了「安全靠美國，經濟依中國」的架構。

不同於歷屆聲明，韓日要加進去的「北韓完全廢核」字眼因中國反對，只好以「三全」方式以「地區內的和平與安定，韓半島廢核化及日本人被綁架問題」來滿足三方。韓國認為，中共仍然是北韓的頂柱。

北韓於會議前夕告知日本將於六月四日前發射衛星偵察機，提前於二十七日發射，不幸失敗收場。韓日都警告北韓，衛星偵察機如同洲際彈道飛彈，嚴重違反聯合國安理會決議案。

岸田文雄在會中提出「反對俄羅斯以武力侵犯烏克蘭」。這句話恰如尹錫悅在美韓高峰會談中講的「反對以武力改變台海現狀」。無論如何，韓日都站在美國一方。

韓國本來希望李強能帶來中共國家主席習近平回訪首爾的訊息，然而只有一句問候而已。針對韓國國會議員來台參加賴總統就職典禮，中共外交部就立即約見韓駐中大使館公使表示不滿。

看來中韓關係改善的希望頗多坎坷。諷刺的是，南韓反對黨利用國會第一大黨力量全力對付尹錫悅，不僅要調查尹錫悅夫人弊案，還要修憲縮短總統五年任期。尹錫悅剩下的三年恐怕日子難度過。