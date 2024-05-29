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懲獨 陸重唱回歸祖國

聯合報／ 桂宏誠／民主文教基金會董事長（台北市）
五月天阿信提到「我們中國人嘛」引發歌迷熱議。圖／摘自臉書
五月天阿信提到「我們中國人嘛」引發歌迷熱議。圖／摘自臉書

「五月天」樂團在大陸開演唱會時，主唱阿信說了「我們中國人」，隨即和許多表達認同統一的台灣藝人同樣遭到台灣網民批判。面對台灣藝人被「要求」表態支持「一個中國」、「祖國統一」或「台灣回歸祖國」，總統賴清德表示「應該給予諒解和體諒」等。然而，此情形是民進黨及獨派長期洗腦的結果，使「中華民國人」也不敢認同自己是「中國人」，而中共已重新唱起「回歸祖國」的老調，卻不容小覷。

我們把美利堅合眾國人稱為美國人、法蘭西共和國人稱法國人、大韓民國人稱為韓國人、德意志聯邦共和國人稱為德國人，但「中華民國人」為什麼只能自稱「台灣人」？重要的原因之一，賴清德任行政院長時違憲實質廢除了福建省和台灣省。

金門還設有「福建高等法院金門分院」及「法務部調查局福建省調查處」，難道福建省現在是「台灣共和國」的一部分？而金門人也從福建人變成了「台灣人」？這些讓人腦筋打結的概念，正是洗腦有成的證明。

賴清德父親的墓碑上刻有「穎川」，這是記載賴姓祖源地的傳家「堂號」。而「穎川」大致位於現今中國河南省境內，並是中華民族的發祥地，相傳也是黃帝的出生地。此外，民進黨前主席黃信介的墓碑上則刻有「安溪」，這是福建省著名的產茶地。

先人碑上刻著「穎川」和「安溪」，目的是要子孫記得祖源地或從何處遷至台灣，而此也代表著血緣和文化源自於哪個地理區域。事實上，「中國」一詞也承載著這般意義下的「祖國」概念，未必僅指近代主權觀念中的國家。

賴清德雖無法抹滅先祖是祖國意義上的「中國人」，但卻積極引導台灣人否認自己是中華民族的一分子。賴清德當選後，擔任中共對台工作領導小組秘書長的王毅，隨即在國外接受採訪時吹起了台灣「回歸祖國」的主旋律，意味了原「解決台灣問題」出現了質變。

英葡兩國歸還港澳主權，港澳是「回歸祖國」，中共要完成祖國完全統一還缺台灣這塊拼圖。一九八一年葉劍英提出國共談判基礎的「葉九條」中，雖也表述「台灣回歸祖國」的和平統一方針，但在兩岸開啟以九二共識為互信基礎的對等交流後，已沒印象中共對台提過「回歸祖國」。

現今台灣人大為改變也是中國人的認同，當權者更還積極「倚美謀獨」，致使兩岸共謀國家統一的前提，已經變質。

賴清德就職前後的五月天其實暗潮洶湧，因為賴清德雖仍「蔡規賴隨」走務實台獨路線，卻不若蔡尚且會「猶抱琵琶半遮面」。故而，中共新唱「回歸祖國」的老調，很可能是將加大懲獨力道的序曲。

福建 賴清德

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