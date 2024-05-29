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補足裝備 讓我們放心救人

聯合報／ 余念湘／消防分隊小隊長（桃園市）

每次重大火警只聽到追晉職階、從優撫恤，只有「今日公祭、明日忘記」，沒對問題癥結檢討改進。

地下室火警的處置與建築物的特性相關，火勢熄滅後須緊接著排煙，若有做排煙，基層同仁就不會枉死。

大樓因為要求安靜，所以梯間通常採取密閉式空間，不易排煙；當大樓本身排煙機無法作動時，就應該由入室同仁進行無線電回報；如果回報受阻，就應該考慮退出火場，或架設無線電中繼站。

如果是我分配到八樓疏散民眾，到了二樓梯間卻伸手不見五指，就應該以無線電回報，申請導光索或排煙車支援。理論上，只要有消防人員在的地方都要設導光索，以利排除問題，有了自身安全才有能力救人。

火場安全管制與現場ＰＩＴ救援都是非常重要的，但也希望政府能補足消防人員及其裝備，讓我們進入時無後顧之憂。

建築

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