藍白險勝 行政立法鬥爭加劇

歷經兩個禮拜的朝野攻防，國會改革相關法案終於在藍白聯手下三讀通過。包括總統國情報告常態化進行，且總統應依序即時回答；而規範官員不得反質詢的藐視國會罪，更訂定最高廿萬元的罰則。另外，人事同意權、聽證與調查權也都三讀。可想而知，這是總統賴清德上任後的第一場戰役，綠軍當然有不能輸的壓力，畢竟一輸，藍白聯軍便能藉法案制衡行政權，賴剛上任恐面臨「跛鴨」風險。

而面對「雙少數」總統賴清德堅持貫徹意志，想藉由議場外支持者與側翼力量，藉「國會濫權」做定位以形塑內外夾攻氛圍、迫使在野退讓的當下，藍白也有「再退一步、即無死所」的認知。若是沒能成功跨過這一步，就算有近六成民意反對的賴總統，亦能肆無忌憚的輾壓在野陣營。這場「零和」戰役，終於五月廿八日傍晚畫下句點，「藍白險勝、綠軍卻未大輸」，亦即藍白聯手雖以人數優勢完封綠軍，但綠軍似已啟動新一波攻勢。可預見的是，賴總統任期的朝野對峙與攻防，國內的政治情勢「沒有最亂、只有更亂」。

首先，從賴清德任命卓榮泰，並未考慮國會生態是藍加白過半的情況來說，埋下行政立法衝突的導火線。這次針對藍白聯手通過包括官員藐視國會等法案，行政院雖有權提請總統核可將法案退回覆議，但覆議茲事體大，若藍白聯手過半維持原案，行政院長即應接受該決議，卓揆真會將法案退回覆議嗎？或有懸念，畢竟覆議的勝率仍是藍白聯手較高。若藍白又在覆議中勝出，對卓榮泰的威信勢必造成衝擊。但問題是，賴清德的意志若凌駕卓榮泰的理性盤算，藉覆議再一次進行大規模動員，也未必全無可能，畢竟對這次立院外抗議群眾，賴清德是聲援與感謝，卓榮泰則期待「群眾不要集結」，態度迥異；卓作為賴任命的閣揆，大老闆若是戀「戰」，行政院站上攻擊發起線的可能性當然升高。

其次，釋憲絕對是民進黨團的必然之舉，畢竟在攻防的論述中，綠軍就直指改革法案是擴權、濫權、違憲。現在法案通過，若民進黨團不釋憲，那面子裡子豈不雙輸？況且監察院也認為立法院三讀通過之部分條文，未符憲法與大法官歷次解釋，程序也未臻完備，已「違反權力分立」。而大法官現今又全是前總統蔡英文派任，釋憲成功機率高，就算沒有百分百，好歹也能打掉幾個條文，立於不敗之地；只要大法官判定幾個條文違憲，綠軍便能進一步強攻藍白「違憲亂紀、違法濫權」來進行認知作戰，鼓動支持者再次集結公審在野黨。即便違反「當家不鬧事」的傳統邏輯，但只要不斷進行政治動員，掌握主場優勢後，不僅社會可能形成「沉默螺旋」效應，也能制約藍白的動員力道，未必沒機會反敗為勝。

總統赴立院國情報告，藍白立委雖能藉此與總統賴清德「近身肉搏」，但賴未必會在釋憲有結果前便順著藍白的意赴立法院報告。若賴硬是不去立法院，藍白又將如何？更遑論「總統依序即時回答」的條文還得就發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定，等於又埋了衝突的伏筆；綠軍當然可能在協商過程中祭出新的攻防，展開焦土抗爭。

雖然藍白費盡洪荒之力將國會改革法案三讀通過，也展現誠意在許多條文上和綠軍進行了妥協，但綠軍掌握行政與司法資源，為了讓賴清德施政順遂，勢必對藍白繼續鏖戰。險勝的藍白，如何才能有效面對綠軍的攻堅？嚴峻的挑戰才正要開始！