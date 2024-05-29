公糧收購價調高 應謹慎評估

立法院最近很熱鬧，不過有一個相對較少人注意的法案很可能很快就要通過，由國民黨提出，而且還有可能獲得部分綠委支持，卻是很值得我們好好再思考評估、不宜貿然實行的，就是關於稻米「公糧」收購價格提升，從每公斤廿六元調到卅四元。

公糧是指政府出資收購稻米並儲存起來，這是在尚未加入ＷＴＯ的年代，用穀價干預的手段來保障稻農。然而，我國稻米的自給率接近百分之百（過去甚至有幾年超過百分之百），且由於國人飲食習慣的改變，目前我國稻米生產已經生產過剩，且再怎麼推廣食農教育或稻米相關產品米穀粉都難以改變趨勢。若現在調漲公糧價格，第一個面對的問題是，將鼓勵農民擴大稻作面積或單位產量，屆時可能更加供過於求，造成糧食浪費。

第二個問題是財政的浪費。目前政府一年大概收卅萬公噸的公糧，每公斤調漲八元後，帳面上「至少」須多支出廿四億元。然而，調漲價錢還會刺激稻穀供給增加，例如二○一一年調漲三元的那次，原本農委會評估頂多增加十億元收購支出，但後來每年收購支出從四十億元暴漲至一百億元。這些收回來的公糧，因供過於求的關係，到最後只能以低廉的價格賣給飼料廠做飼料，造成公帑的大幅浪費。二○二○年監察委員尹祚芊與楊美鈴即曾針對財政負擔過大的公糧收購制度提出糾正，當時的農委會花了好幾年才讓公糧收購支出稍微降低。

第三個問題是惡化糧食的供應。因為種植水稻幾乎是自動化，不會有缺工問題，保價提高後會讓承租土地（如小地主大佃農）種植雜糧的地主收回改種水稻，導致大豆或玉米等作物面積減少。一方面加深台灣對進口大豆與玉米的依賴，不利糧食自給率的維持；二方面則更加受到極端氣候的影響，在乾旱頻傳的此刻，使農民所承擔的風險變得更大。

綜合上述，提高公糧價格可能會提升「部分」農民種稻收入，但也將會打擊多年以來穀物生產調節政策的努力與成效，墊高一般米價之餘，還會擠壓有機友善及轉作的發展，並讓農作受到氣候影響的風險加劇。因此，此一政策應由行政機關做出評估後再決定，不適合由立法院直接作成具有拘束力的決議。