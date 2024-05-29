下個主戰場 爭取民間、學生支持

「立法院職權行使法」修正案昨天已經三讀通過，預期民進黨將會透過釋憲、行政院覆議、提公民複決、罷免立委，甚至總統拒絕公布法案，但這些狀況都可能曠日廢時或引發更大爭議。筆者以為民進黨已經為二○二六年甚至二○二八年選舉做動員了，藍白兩黨要盡速走向下一個戰場—為爭取民間或學生支持早做準備。

當「立法院職權行使法」排入議程時，民進黨就很清楚自己處於人數劣勢，要透過表決阻擋幾乎是不可能，即使透過議事拖延戰，終究也敵不住藍白聯軍通過該法，因此綠營早已擬定幾個作法，一是透過行政院提「覆議」，但屆時立法委員超過二分之一維持原議，行政院還是要接受；二是透過向司法院提釋憲，但可能曠日廢時，更可能引發憲政危機。因此訴諸民意是最簡單又有效的方法。在五月廿四日宣稱十萬人包圍立法院後，綠營就更有底氣，賴總統也適時透過臉書聲援群眾，這已經預告民進黨已經準備走向下一階段，透過選票贏回戰場。

民進黨要贏回立法院大概有三個階段，一是罷免部分立委，但這必須要立委就職一年後才能展開；二是二○二六年贏得地方選舉勝選，在不少藍營縣市長兩任任期屆滿及民眾黨可能參選的狀況下，這是很有可能的；三是二○二八年爭取賴總統連任，這是最有可能的，但也要避免藍白合。因此在立法院攻防的同時，分化藍白痕跡也處處可見。

從五月十七日到廿八日民進黨為阻擋議事進行招數全出，但在藍白人數優勢與決心下，還是輕騎過關，但藍白兩黨切不可自滿和過度樂觀，筆者建議兩黨必須盡快整理整個議事過程做成懶人包對外說明，同時透過地方黨部或組織安排到地方說明，更重要的是走入校園，向年輕學子說明。

日前台灣民意基金會公布最新民調指出，關於立院審議中的國會改革法案「藐視國會罪」，廿歲以上台灣人中，五成八贊成立法，二成九不贊成；這顯示民眾（包括年輕人）對國會改革還是支持的，到立法院前包圍的年輕群眾畢竟還是少數，藍白兩黨應該要盡速向他們說明真相。

民進黨深知自從柯文哲崛起、民眾黨成立，過去他們牢牢掌握的年輕選票已經大幅流失，透過國會改革案如果能分化藍白又能打擊民眾黨，讓年輕選票回流，讓二○二六年九合一選舉翻盤，更確保二○二八年勝選，將是一石三鳥的好謀略，藍白陣營應有所警覺。