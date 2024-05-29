科技．人文聯合講座／真畢業．真畢典

我必須承認：如果可以拋開績效的壓力，在學校工作其實是件有趣的事。除了可以享受隨著四季變換的校園美景，每年還可以看到各式的「畢業季」布置，好似欣賞特有的「第五季」景觀。雖各系館的畢業裝飾難免有點粗糙俗氣，但它們早就融入爭相合影的人氣，呈現不完美之美，令人感到親切。

畢業季由「離情依依」演化至「人聲鼎沸」，其來有自。這和過去二十年來各大專院校所颳起的「撥穗之風」，息息相關。某些讀者可能還不知道，現在除了校級的大型畢業典禮（大畢典），幾乎每個系所還額外籌辦了小型的畢業典禮（小畢典，又稱撥穗典禮）。各單位都希望能透過撥帽穗的儀式感，來增強畢業生對系所的認同感，以利聯繫這些未來的系友。然而年輕的讀者們可能難以想像：早在三十年前，這類的小畢典幾乎不存在台灣！甚至連當年校級畢典的盛況，都遠不及近年大畢典的豪華排場。

我雖樂見畢業典禮蓬勃地發展，卻也為其時序的安排抱憂。據悉目前大多數身著學位袍、頭戴學位帽，坐在台下等著撥穗的同學，竟然還要在畢業典禮過後的一到兩週，參加期末考試；比例不低的碩博士生，甚至要在典禮結束後的一到兩個月，才會參加論文口試。換言之，現行的畢業典禮其實是場「準畢典」，或像是場提早慶功的派對。對那些不幸在期末考或學位考鎩羽而歸的同學來說，這場畢業慶典更帶有濃濃的諷刺味，情何以堪！

或許目前各校將畢業典禮提早至期末考前舉行，有其複雜的行政考量。我也曾問過幾位延畢的大學生和研究生，請教他們為何不明年再來參加大小畢典，讓自己更名實相符些？他們一致的回答都是：我只喜歡和我一起入學的同班同學拍畢業照，畢業典禮不過是個形式！我雖被同學們純真的同窗情誼說服，卻也訝異他們僅把畢業典禮視為拍照留影的場合。撇開撥穗典禮的意涵不談，個人以為：畢業即是真畢業，延畢就是真延畢，彼此很難畫上等號。

若現行體制暫時無法讓畢業典禮名實相符，個人倒鼓勵延畢的同學「袍照穿、帽照戴、緩進場、勤合照」，既可做個堂堂正正的延畢生，也能在畢典散會後和同期同學拍照留念，可謂有情有義，敢做敢當。我相信拒絕虛假的撥穗，將會在同學心中內化為坦蕩的自省力量；如此情操，一輩子都將受益無窮。

最後，我要向三十年前負責教育行政的前輩們致敬。在當年沒有網路的時代，他們竟然可讓我們在大學、碩士畢業的當天，充分體會到「如釋重負」和「有驚無險」的真實感。因為，成績單顯示我們可以畢業了！我真希望能再有機會向他們說聲謝謝。同時，我也相信在網路與電腦科技發達的今日，那些繁複的行政程序，應不是無解的難題。科技的力量，正在等待那顆決心。（作者為台大教授、出版中心主任）