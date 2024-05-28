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賴總統有兩座大山要克服

聯合報／ 張淑中／台灣首府大學前校長、中選會前委員（新北市）

賴總統五二○的就職演說，可謂是戰略層面嚴重失分，戰術層面加分有限。演說內容賴提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的敏感兩國論，則遭受前總統馬英九與國民黨主席朱立倫的批評，甚至引來北京政府的嚴厲批判，在台灣周邊立即展開大規模的軍演。

新總統的就職演說本應展現全球戰略格局，亦即能降低台海戰爭風險、促進兩岸和平對話，並具有撫平社會爭議、化解朝野對立的功能，如此才有高度且負責任。然而賴清德卻避談有助未來兩岸和諧、和平談判的「九二共識」、「中華民族」等言語，反而刻意切斷台灣與大陸的連結關係，公開談及兩岸「互不隸屬」、「台灣亦是我們國家名稱」，使兩岸關係更加惡化，也將為台灣安全與全球穩定帶來極大風險。

中共解放軍以「懲戒台獨」為名，舉行「聯合利劍—二○二四Ａ」演習，至少呈現三項警訊，值得國人關注：第一，中共演習行動有五個區域，實質已進入我國廿四海里區。其次，大陸海警船亦首度公開突破到烏坵、東引的禁限制水域內。第三，共軍圍困台灣的軍演期間並未見到美國軍機、軍艦在附近守護台灣，此意味中共軍事行動的迅速已非華府能完全掌握。

賴就職第四天，台灣即證實是「全球最危險地區」，甚至還是國會暴力國家。國會改革議題在賴尚未上任前，朝野已爭執不休；賴就任總統後，身為「少數總統、少數國會」的賴政府本應更謙卑理性的面對國會改革修法；然而民進黨卻強力杯葛六成民意支持的國會改革案，不只造成朝野立委多次嚴重的肢體對抗，也讓近日立法院前的抗爭活動持續延燒。此皆不利國內團結與民主深化發展。

民主政治即民意政治，也是國會政治。全球實施民主政治的國家，長期以來只有行政機關擴權或官員濫權行為，鮮少有國會擴權的問題。因為國會議員代表人民監督官員是憲政職責，更是民主意志的展現。因此「國會改革」對歐美許多國家而言都是常見作法且有正當性。國會改革最終目的是增強人民權力，以能有效監督政府並防止官員的濫權或不法行為。

過去八年兩岸完全缺乏互信，且兩岸領導人亦無溝通管道。賴清德執政後，中共對台軍事威脅會愈來愈大，此困境為賴清德的第一座大山。台灣沒有內耗互鬥的本錢，但迄今為止，賴仍未主動與在野黨進行和解，又放任黨籍立委阻撓國會改革案，如此強硬態度與強勢作法，未來仍將遭到藍白兩黨合作強力反擊而導致施政困難，此是賴清德的第二座大山。如何克服內外挑戰的兩座大山，考驗賴總統的政治智慧。

中共 國會改革 賴清德

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