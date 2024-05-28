以色列的黑化應為當權者戒

聯合國國際法庭廿四日下令以色列立即停止對加薩南部拉法的軍事行動，加上之前挪威、愛爾蘭與西班牙等歐洲三國宣布將承認巴勒斯坦國家地位，國際法庭檢察官宣布將對以色列總理和國防部長提出逮捕令聲請，聯合國大會以壓倒性多數通過巴勒斯坦入會案，顯示以色列在以哈戰爭中對加薩慘無人道的攻擊後，已深陷被國際社會孤立之困境。

猶太人在兩千五百年前以色列王國與猶太王國被消滅後，歷史上的大多數時期，除了二戰後成立的現代以色列國，猶太民族都是長期流浪散居。由於其特殊文化，一方面造就各行業許多傑出人士，一方面成為各國難於融入在地族群的少數族群。雖歷經各地反猶主義的迫害，但猶太人始終保持了民族信仰的獨立性和連續性。

猶太人在二次大戰前後慘遭納粹無情殺戮迫害，贏得舉世同情，在美英強國支持下，於一九四八年在中東巴勒斯坦地區建國，雖與環伺四周的阿拉伯國家多次戰爭，卻在西方強國支持下屹立不搖，國富兵強，更被西方國家捧為「中東地區民主燈塔」。孰料在此次以哈戰爭中，從本受哈瑪斯恐怖攻擊贏得世人同情，因對加薩採種族滅絕式攻擊，造成大多數是無辜婦孺的巴人死亡人數超過三萬五千人，仍執意揮軍攻擊拉法，反應過當造成今日的孤立。

根據紐約時報一項由以色列記者和該報駐華盛頓記者數年的調查，採訪包括現任和前任以色列政府官員等一百多人，揭示了以色列定居者運動中的暴力派別，在政府的保護和有時的慫恿下，如何對被占領土上的巴勒斯坦人和以色列國本身構成嚴重威脅。一心追求神權國家的定居者曾經是邊緣群體，有時甚至是犯罪團體，幾十年來一直被允許在幾乎不受任何限制的情況下活動。自從內唐亞胡總理的聯合政府於二○二二年上台以來，該派系的一些成員已經掌權，推動該國的政策，包括加薩戰爭。

數十年來，定居者暴力一直受保護和煽動，且在西岸定居居民中，對巴勒斯坦人以軍事法約束。但對猶太定居則適用一般國民法，參與對阿拉伯人恐怖攻擊的猶太人得到了極為寬大的處理。同時溫和的猶太人也成為極端民族主義者的目標，如謀殺支持奧斯陸和平進程的已故拉賓總理。

一九八一年，耶路撒冷一群教授對定居者與當局可能勾結，以及在被占領土上針對巴人的非法「私人治安活動」表示擔憂；當時的以色列副總檢察長領導一個委員會調查這個問題。他們的報告發現了一樁又一樁的非法侵入、勒索、襲擊和謀殺案件，軍事當局和警方沒有採取任何行動，或僅進行了名義上的調查但毫無結果。當時的內政部長斥責他們的報告，「並希望調查人員放棄它」。廿年後的另一份報告也遭遇了類似命運。

以哈戰爭爆發後，負責約旦河西岸事務的以色列中央司令部司令，即對以軍在加薩的報復、實施的恐怖暴力「可能點燃西岸」表示擔憂；同時他也指出，內唐亞胡極右派政府上任以來，打擊非法定居點的努力已經幾乎消失。

加薩使世界重新關注以色列長期以來未能解決巴勒斯坦自治問題。但正是在約旦河西岸，在膽大妄為的定居者非法占領，對巴勒斯坦人和以色列法治的腐蝕影響最為明顯。今日以色列軍隊在加薩公然進行無情殺戮，引發世界公憤；縱容支持者非法妄為、便宜行事而遭反噬，是所有當權者都應記取的教訓。