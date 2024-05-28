黑熊入校 政治退出校園？

立委沈伯洋一手促成的黑熊學院，聲稱其目標是訓練學生在中共犯台時協助民防抵禦入侵，但許多民眾將其視為「民兵」或「義和團」，彷彿是一場扮家家酒的遊戲。

沈伯洋成為民進黨立委後，黑熊學院在大專院校舉辦的「熊專場」引發質疑，認為違反了政治退出校園的精神。網上流傳的課程內容如「蒐集對我不利之內部言論」，也被質疑是打擊不同政治主張的方式。筆者日前親自參與所在的國立大學數場黑熊學院工作坊，以下是所見所聞：

課程開始介紹台海地緣情勢、兵力與戰備概況。儘管內容無明顯錯誤，但有強烈立場，認定中國的擴張行為均為作惡，而美國或其他國家介入是為了解救台灣。課程設計者顯然不希望在維護自身尊嚴下，盡可能斡旋多方以博取利益，而是希望台灣選邊站，不要與中國交好。這樣的外交路線作為「民防指導原則」，顯然值得商榷。

在「對抗認知作戰」課程中提到「法律戰」時，講師表示：「中共通過影響立法，在條文上取得攻擊占領的合法性，例如當今國會。」暗示國、眾黨立委被中共控制。為反對黨扣上賣台大帽，綠營常用，見怪不怪，但出現在校園內實有不妥。黑熊學院不僅挑戰在野黨，還攻擊媒體，指為中共假訊息作戰協同行為的參與者。如此立場的課程卻宣稱自己無黨無派，是否有當？昭然若揭。

黑熊學院講座以知識包裝意識，虛實參半鼓動民眾。課程最顯露其綠營附隨組織本質的，是其對藍營廣告與媒體勢力的論述，暗示資金背後均有中國的影子；但當其不得不承認民進黨同樣也有網路公關操作、使用公帑宣傳政績時卻說，「政黨為了勝選，本就想影響民眾認知，支持自己」。藍營說服群眾叫認知作戰，綠營宣傳卻是政黨政治。此言究竟何意？

講師更進一步說，因為民進黨使用「可受審議的公帑」宣傳，就算有失當之處也可以追溯；而國民黨使用不可受監督的私有預算，其現金流需要懷疑。此言差矣！擁有行政權的民進黨，竟質疑沒有國家機器的在野黨，不可能有錢公平競爭，引人發笑。

基礎營後半日由消防及其他專業人士主講，題目涵蓋急難救護、避難規畫等，尚稱實用，但許多牽涉專業技能的主題，如評估失血、檢傷等，僅光速書面帶過；在此同時，課程卻不斷強調「戰時可以維持平常生活，只要選擇自己幫得上忙的領域，就對國家有很大貢獻」。課程訓練接近個人避難訓練，但恐導致操作者眼高手低，且誤認戰爭時期可選擇責任，過得自主，高估己身對國防貢獻，在面對保家衛國的弟兄時，有著錯誤認知。

黑熊學院是民進黨的救國團。課程有部分實用性，但給人一種童子軍露營的既視感，搭配政治口水的紛擾；宣稱為全民國防，實則是強扣國家主義的反中論述營。課程中，講師說部分接受陰謀論的假訊息受害者會感到「眾人皆醉我獨醒」，如今，望向廿八％反對國會改革，卻自認在拯救國家的立法院綠營支持者，可謂自我應證的最佳案例。