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晴空匯火警 4大疑點與3大要命問題

聯合報／ 李信樟／工業安全技師（高雄市）

新竹東區晴空匯大樓前天晚上發生火災，數百名住戶受困其中，更造成二名消防員不幸殉職。造成不幸最關鍵的是因為管道間內電纜線燒毀，導致排煙設備無法運轉，建築內部充滿濃煙，讓再次進入大樓進行人命搜索的消防員，因氧氣瓶耗盡倒臥在火場樓梯間，送醫不治。

晴空匯為當地指標性豪宅，理應有比一般住宅更高的安全標準，但從相關報導看來並非如此。

一、濃煙生成時為何消防排煙機無法自動起動？因為濃煙剛生成時，電纜線理應仍具備傳導功能，且即使大樓停電，排煙機因連結緊急發電機仍可起動運轉，什麼原因導致其失去功能？

二、依據「各類場所消防安全設備設置標準」第二三五條，連結排煙設備與緊急電源之耐燃電纜，必須經過耐燃試驗合格，為何該纜線會於火勢不大的管道間內被燒毀，造成排煙設備無法運轉？

三、為何起火點在地下一樓管道間，但濃煙隨著管道間「垂直」上升至各樓層，且在各樓層「水平」擴展竄入各戶？是否管道間沒有做好防火填塞？

四、直到昨天上午發生火災後約十二個小時，大樓內尚有二百餘人待救援，凸顯出該大樓沒有「第二逃生路線」的設計，一旦因濃煙導致人員無法由原有的樓梯間逃生時，就只能坐困屋內等待救援，這也是消防員必須再次進入大樓的緣由。消費者購置住宅時，除了漏水壁癌等檢查，是否也該同時關心這棟住宅的消防安全設備，確保發生火災後自身與家人生命安全？

最讓人不捨的是，殉職二名消防員的悲劇應是可避免的。首先，這次救援沒用緊急升降機，是消防員背氣瓶徒步爬樓梯，所以氣瓶耗盡速度會比以往快。依據建築技術規則第一○六條，超過十層樓的建築物即必須設置緊急升降機，所以晴空匯大樓應該有緊急升降機，但為何消防人員徒步上樓，捨緊急升降機而不用？如果連消防隊也無法相信緊急升降機的安全，那可是必須深究的問題。

第二，後勤指揮雖聽見求救，且氣瓶耗盡之警笛聲響起，卻無法確定位置；經清點人數，五分鐘後才確定二名消防員受困位置，再經卅五分鐘後才找到倒臥樓梯間的二人。為何氣瓶警笛響起時，不能同時發出確切位置的訊號？這應非多高深的技術，卻是生死的關鍵。近十年來已有卅幾位消防英雄殉職，卻不見消防署對於「提升消防人員於火場任務的安全科技」有積極主動的作為。

第三，據報導，晴空匯大樓原訂於四月十一日進行消防安檢，因管委會疏漏通知相關人員到場，故改期到六月初辦理。由此可見消防單位安檢程序不被重視，排定安檢日期卻無法如期進行，理應列為重大警示事件並對社區全體住戶公告，卻可輕易協調改期，複檢程序是否已流於形式？

災難之所以發生，都是漸次累積錯誤而來。生命無價，不希望由每次災難的捨身菩薩來教育我們該怎麼做，那代價太龐大了。希望有權責者莫以小細節就不重視，例如防火填塞、排煙機啟動、耐燃電纜、省力化與自動化之消防搶救設備和技術、管道間簡易的滅火設施等。建商、政府機關、大樓管委會、消防設備商等相關機構與人員，都應肩負生命安全責任，打造安全居住環境。

消防員 電纜

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