別再讓基層消防戰死火場

隨著建築設計水平不斷提高與施工技術進步，建築物漸朝高層化、深層化、大型化，卻潛藏著較多危險因子。新竹晴空匯大樓地下室火災，造成二位消防人員殉職及數百住戶受困待救事件，即為典型案例。

超高樓建築物火災，因建築物收容人員多，災害時需救助者比率亦高，且因高度距離問題，避難時間較長。而大樓密閉構造易充滿濃煙，且進入口受到許多限定，致搶救空間狹長窄化。入室消防力分斷，消防活動形成立體作業，搶救之消防力彼此距離拉長。又危險要因多，大樓內部水平垂直管道間密布，有毒濃煙氣體得以快速延伸。

本次事件，從新聞畫面得知係Ｄ棟大樓Ｂ１設置整棟電力來源，起火於Ｂ１往一樓電力線架管道間，生成濃煙隨著管道間一路往上層竄出，期間發生停電致抽風機無法啟用，濃煙更透過管道間直接進入住戶家中，不少住戶出現頭暈頭痛狀況。因此，初步疑似配管、配線貫穿管道間處及防火牆空隙，未填塞防火材料，可能呈現管道間防火區劃不完備問題。二○○一年汐止東方科學園區廿六層高樓火災事件，事後調查延燒路徑，係在上方與樓板部位大多殘留有空隙，管路與管線水平穿出之貫穿孔未封閉、機電設備箱體直接在牆體上鑿孔後嵌入，並未施做防火補強措施，垂直層間隙之防火填塞也出現很多漏洞，致實質防火區劃作用失效。

本次也呈現特殊的消防活動視線問題，即電纜燃燒和分解產物的危險空間。從火災動力學上，管道內電纜一旦發生火災，很容易在相對封閉的空間內積聚回饋大量熱量。電纜燃燒的特徵產物，很大程度取決於反應動力學、火焰溫度和氧氣擴散到燃燒區域的情況。電纜結構複雜，主要包括外層、絕緣層、緩衝層等，電纜外層由可燃聚合物組成，燃燒時會生成大量煙霧和有毒有害氣體，其熱解過程，塑材會釋放出戴奧辛、氰化氫和氯化氫。其中聚氯乙烯燃燒時會產生酸性氣體，煙氣中大量的碳氧化物，例如一氧化碳和氯化氫，二者扮演毒性協同作用，其中也有環烷烴及芳香族化合物如苯等成分。在管道間缺氧作用下，這些生成產物加劇，這也解釋了本次事件入內搶救的消防人員，其空氣面罩及消防衣帽沾滿大量焦油的現象，此種有毒煙油能嚴重遮蔽消防人員的能見度和活動範圍。

建築防火安全往往是發生重大災情時才被大眾關注，防火區劃之完整對於建築物安全具有關鍵地位。區劃主要目的為限制火煙危害範圍、隔離有毒因子、提供人員避難行動之安全空間；其功能主要呈現在，火災持續燃燒時間內，限制向鄰近空間及上下樓層擴大侵襲；從火災發生起，在避難通道（走廊、安全梯、排煙室）不得有煙熱毒氣等火災危害，直到室內人員完成避難行動為止。因此，管道構件線形接合（縫隙）密封部及層間縫隙填塞體系，應具耐火性驗證認可，整體防火區劃才得以完備。

公共安全是政治問題，且是政治經濟學問題，預算應隨著業務量擴增而增加；政府基於對民眾生命之重視，應持續強化公共安全建設並發揮應有功能。消防風險極高，第一線人員出動救災，每次都能安全無虞返隊嗎？每一救災場所皆具不同建築空間屬性，進入火場本具相當危險，加上面對未知的危險因子，應納入現代科技（入室消防人員定位系統），更新基本裝備與救災器材，才能在真實情況發生時做好救災準備，讓基層消防戰士能在任務結束後，從火場安全回來。