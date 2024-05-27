憲法宣誓後 賴總統還在迷航嗎？

五月廿日九點，賴總統在總統府就職典禮上向國父遺像行三鞠躬禮，高舉右手宣誓「余必遵守憲法，盡忠職務」。

然一小時後卻在觀禮台上說：「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」讓人困惑及不安。

賴總統生於中華民國台灣地區台北縣萬里鄉，一路成為立委、台南市長、閣揆，再到副總統，多次宣誓效忠中華民國憲法。遺憾的是，賴清德從擔任公職起就蔑視憲法（任閣揆時甚至自稱是務實台獨工作者），對他的言論雖不意外，卻感失望。

中華民國憲法始終是一個中國憲法。賴清德身為中華民國元首（總統又被稱憲法守護者），卻在宣誓效忠中華民國憲法後以此說自欺欺人，令人不恥。

一、「互不隸屬」說錯誤百出

賴總統「互不隸屬」說，與去年五月行政院函釋如出一轍：「依國籍法等規定，中國大陸人民不具中華民國國籍」，並宣布不再適用與茲牴觸的廿五則函釋云云。然試圖以法律位階「國籍」界定憲法兩岸關係，明顯違反憲法最高原則。

「國民」之說源自憲法第二、三條，卻刻意忽略第四條「固有疆域」及憲法增修條文前言「因應國家統一前」，片面解讀憲法、偷渡「兩國論」，在就職典禮中失格且失職！

賴總統應強調，依憲法增修條文制定的兩岸關係條例，是兩岸事務的憲法框架。因此，中華民國主權包含大陸地區，但治權不及；且真論國籍法，按屬人主義，無論是大陸地區或台灣地區人民，都是廣義中華民國國民，因此賴總統之說法錯誤得離譜。

二、忠於憲法或「過去的自己」，賴總統必須說清楚講明白！

賴清德期許台海「和平穩定」，卻同時言「互不隸屬」，真能讓台灣地區人民安居樂業？還是繞台軍演將成為常態？甚至擦槍走火並弄假成真？令人擔憂。

賴清德勿視「總統職位」如兒戲，公開表示「互不隸屬」，不論是李登輝、陳水扁或蔡英文皆未如此冒進。美國國務卿祝賀賴「總統」就職，也只說期盼「深化台美非官方關係」。

賴先生既已為總統，萬萬不可模糊仗，置兩岸地區人民福祉於不顧。賴總統（儘管只有四成得票率）只有兩種選擇：一是成就個人虛幻台獨信仰，修憲（如將固有疆域改為台澎金馬），或者直接制定新憲法；二是回頭是岸，落實憲法增修條文前言並向全世界（包含大陸地區）宣示，在台灣地區的中華民國會努力實現「民有、民治及民享」的三民主義，俟大陸地區也成就「人民對美好生活嚮往」目標時，兩岸統一於良制一國自然水到渠成。

三、以小事大，實現良制一國

大陸地區反對台獨立場堅定，眾所周知。卅年前筆者以海基會秘書長身分受政府委託赴大陸參訪，時任國台辦主任王兆國及副主任唐樹備開門見山說：「一個中國，台灣是中國的一部分」，筆者回答：「一個中國，台灣是中國的一部分，沒問題，就像大陸是中國的一部分一樣，台灣加大陸才有一個中國」。

廿三日大陸再次於台海擴大軍演，但兩岸都應知，該打的仗在八二三砲戰結束就已經打完了，從今萬萬不應再動干戈。賴總統大可學習從「極端反共到親訪北京」的尼克森總統，在兩岸分治現狀下，對大陸地區伸出橄欖枝，相互尊重、擴大民間交流到政府接觸，長此以往，「良制一國」是中華民族偉大復興的驕傲。