賴清德的剪刀與立可白

二○一六年，蔡英文的就職演說被中共喻為「未完成的答卷」。如今，賴清德的就職演說，則被國台辦逕指為「頑固堅持台獨立場，充分暴露台獨工作者的本性」，新華社更將其稱作「台獨自白書」。這是兩岸新局的凶兆。

賴清德就職演說的兩岸論述，大量地用了剪刀與立可白來剪裁與塗改問題與答案。因此，欲解讀賴清德的兩岸新人設及新論述，必須先看懂他用剪刀與立可白留下的痕跡。

一、關於中華民國：原本不少觀察者認為，賴清德至少會「延續蔡英文路線」，而維持「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」的主軸論述，甚至有人建議可以增添為「依據中華民國憲法與中華民國憲法增修條文及兩岸人民關係條例」，又建議可以使用「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的「全稱」，因為這表示維護了「憲法一中／一國兩區」。然而，謎底揭曉，賴清德不但未用條例的「全稱」，連「簡稱」也立可白了，「依據中華民國憲法處理兩岸事務」更被咔嚓剪掉。

蔡英文的「依據中華民國憲法」，賴清德在演說中有一處用的是「依據中華民國憲政體制」。

中華民國憲法在賴清德的眼中是「災難」，其最大的效用就是給賴清德用來宣誓就任中華民國總統用的。這就是他說的「憲政體制」（儀式與工具），而不是「憲法」（國家認同準據）。

二、關於互不隸屬：蔡英文所說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，仍可有兩個「開放性的答案」。一個答案是：如果要搞台獨，那就是兩國論。另一個答案是：依據中華民國憲法，中華民國不隸屬於中華人民共和國，中華人民共和國不隸屬於中華民國，這可視為仍在「一中各表」的範疇中。

在蔡政府的最後階段，陸委會對「互不隸屬」的官方答案已調整為：「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

倘是如此，「依據一中憲法的互不隸屬論」，鋪墊了迴旋餘地，就有可能不必然成為兩岸重建互動關係的障礙。這是賴清德可以選擇的「開放性答案」。

但是，賴清德說：「根據中華民國憲法（注意：兩岸人民關係條例在此被立可白了），中華民國主權屬於全體國民；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

在此，「兩岸人民關係條例」被剪掉，整個論述即告異化。因為，賴清德否定了兩岸人民關係條例的「一國兩區」，正是要跳躍解釋為「台灣與中國互不相屬」。

然而，「台灣與中國互不相屬」正是賴清德曾經發表過的見解。這就否定了「一國兩區」，也否定了「一中憲法」，進而主張「台灣與中國互不相屬」，這就是台獨兩國論。

賴清德公開說：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義。」

這些曾經出自賴清德之口的關於「互不隸屬」的詮釋，在就職演說中也都一概立可白了，未作交代。

三、關於九二共識：不置一詞。

四、關於中華民族：無言以對？

以上兩點，是中共提出的路徑。九二共識若已說不清楚，但難道賴清德不能為台灣向十四億人說：「中華民族不可消滅中華民國。」

五、關於務實台獨：賴清德說：「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名字，都一樣響亮。」

這是一句漂亮話。其實，在台灣，無人不知，民進黨在政治操作中，中華民國、中華民國台灣或台灣三個名詞，一概皆可相互「借殼」成「台獨」的代稱，都一樣響亮。

通篇演說中，「中國」一詞用得鮮明又強烈，「讓台灣成為偉大國家」也說得露骨又激情，「中華民國」則顯得是一塊東拉西扯的遮羞布。務實台獨，欲蓋彌彰。

一位高明的學者聽完就職演說稱：「兩岸就先建交再交流吧！」黑色幽默。

賴清德說：「我希望中國正視中華民國存在的事實。」但對台灣來說，兩岸問題的根本癥結其實正是在「民進黨不能正視中華民國存在的事實，一直想搞台獨借殼上市」。

你自己不「正視」中華民國，如何教中共「正視」？

六、關於兩岸和平：賴清德說，「和平是唯一的選項」、「台灣是和平的舵手」。

至於實現兩岸和平的責任，賴清德僅強烈指摘中共的「武統驅動論」，卻完全迴避了「台獨驅動論」的相對責任。

賴清德的信念彷彿是，既要台獨，又要和平。但台獨與兩岸和平水火不容。試問：賴清德所提「和平四大支柱行動方案」，哪一項能用以實現台獨並維持和平？

賴清德更幾乎用盡所有誇張的詞藻將台灣安全及兩岸和平與「全世界」纏繞在一起，通篇演說出現了四十一次「世界」。稱中共已被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰，因此台灣「第一島鏈」的戰略位置牽動著世界地緣政治的發展。但賴清德必須自問：此種建立在「台灣烏克蘭化」的「地緣政治世界觀」，求和平豈不是緣木求魚？

話說回頭。二○一六年蔡英文的就職演說中，出現「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」等語，盛傳其中「兩岸人民關係條例」一節是中共「建議」加上的，足徵中共對兩岸法理的認識之細膩。如今，賴清德謂延續「蔡英文路線」，而竟偏偏針鋒相對地就將中共所特別提議的「兩岸人民關係條例」立可白了。這就已不是「未完成的答卷」，而不啻是撕碎了至少已作答了一半的答卷。

再者，蔡英文當年不接受「九二共識」四字，但「尊重一九九二年兩岸兩會達成的共同認知與諒解」，今次賴清德則根本撕掉了「九二共識」這個考題；至於習近平在馬習會提出的「中華民族」路徑，賴清德也不屑一顧。這不是未完成的答卷，而更像是擺明了就是要來交白卷的。

原本，各方認為，賴的就職演說所追求的主要效果之一，應在努力化解「疑賴論／疑獨論」，結果卻適得其反。他非但未重申「沒有台獨路徑圖」那類選季所作的誓言，反而幾乎將「務實的台獨工作者」的心曲揭露無遺。賴清德如果擤不乾淨「疑賴／疑獨」這兩道清鼻涕，則他的「台海和平／互利互惠／共存共榮」的政治抱負也就根本不必癡心妄想了。

賴清德可撕碎中共的試卷，但不能答錯歷史的考卷。