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科技．人文聯合講座／「和」的政治智慧

聯合報／ 潘襎

在民主政治裡，似乎又不太可能有「政通人和」的理想狀態。兩黨政治自然是理念不同，行政、立法及司法各自分立，相互制衡，並非求人和，而是在意見相左時，藉由對話與協商尋求具體共識。漢字「和」給予我們很大啟示，說明人類情感平靜狀態，卻也是民主政治的心理起點。

「和」的右邊「口」字、左邊「禾」，象形為口吹著管樂器。「和」的同義異體字為「龢」，龢左邊「龠」，乃竹管編排笛，相同於「籥」，因此「龢」與「和」都意味著人在吹奏樂器。

古人到底如何看「和」呢？心平氣和才能吹奏出符合節奏的樂章，傳達出美好心情。往後「和」逐漸與和平結合，從人類平靜心情發展為社會秩序、國家政治穩定。英文peace出自於古法文pais，意味著和平、穩定、協議。古羅馬時期有時序三女神荷瑞（horas），為英語「時間」（hour）語源。荷瑞掌握節氣變遷、植物生長以及法律秩序。時序女神就掌握大自然秩序與人間秩序。日文將英文peace翻譯成「平和」，也意味著穩定，人類不只心中要和，最大穩定不正是指政治穩定嗎？

今年七月廿六日巴黎奧運即將開幕，根據報導此次巴黎奧運火炬設計理念為「平等」、「水」以及「和平」，火炬造型、紋樣不只將平等與和平兩種理念並列，也將巴黎文明母親塞納河水的意象融入其中，物質性的水被提升到與平等、和平並列的抽象理念。這種理念令人想起老子《道德經》「上善若水」的哲學內涵。「水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道」，水不萬物爭，處於低處，人爭高位，卻不喜歡低處。接著老子說，「居善地，心善淵，與善仁，言善信，正善治，事善能，動善時。」水的特質足為人們立身處世之典範，那就是包容、仁善、行為有信、中正平和、行事盡其能、行事擇時。

儒家則將天與水的自然關係合併思考，易經六十四卦第六卦有「訟卦」，俗稱天水訟，上爻為乾，下爻為坎，每當天與水不相通，方向相左，自然引發爭訟，因不親故有訟，爭什麼呢？人與人之間如此，黨派之間如此，兩者相逆則必然相爭，小則爭利、爭意氣，大則爭理念。

北宋神宗即位，國家發展遭逢瓶頸，外有強敵，內則民變屢起，神宗力圖振作起用王安石銳意改革，引發新舊黨爭。新黨領袖有拗相公之稱的王安石，還有呂惠卿、曾布、章惇；舊黨大多赫赫有名的政治家、理學家、文學家、史學家，如韓琦、司馬光、歐陽修、蘇軾、大小二程，舊黨復有朔學、洛學以及蜀學之別，彼此相互攻訐。蘇東坡死前留下〈題金山自畫像〉「心似已灰之木，身如不繫之舟。問汝平生功業，黃州惠州儋州。」黃州、惠州、儋州處處是他被貶謫之地，惠州乃今日廣州，當時為蠻煙瘴癘之地，儋州這座海南島更不用說了。然而，最早被貶謫惠州的卻是新黨的章惇，顯然，不論新黨或舊黨，不管飽學之士或官僚小人，一涉及黨爭，鬥爭手段卻一致，不能動刀殺死政敵，就借惡劣環境來折磨死對方。神宗為改革引發黨爭，五十年後北宋滅亡，史家認為北宋之亡出於黨爭。

台灣自詡為亞洲民主先進國家，但是每當朝野對決時，總會上演堅壁清野的慘烈格鬥，驚天動地，內則立院廝殺，外則群眾包圍，儼然戰場。現今外有強敵環伺、國際局勢詭譎，袞袞諸公是否該心平氣和想想國家處境，回到民主基本精神，透過協商來取得最大共識呢！（作者為亞洲大學現代美術館館長）

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