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幻想陸讓利 美難言之隱

聯合報／ 盧信昌／台大國企系副教授（台北市）

晚近以來，橫在中美之間的諸多爭議，已從早些年的市場開放與智財保護，逐漸轉為採取地緣政治的思考；毫無疑問，外交折衝本就是內政問題的延伸，何況四年一次的選舉齒輪正嘎嘎作響，形勢變遷比起人選、政見還要棘手。

因此，美國財政部長葉倫繼四月初到中國大陸二度叩門，傳出以持續的工作對話，達成中美經濟發展的再平衡；同時，雙方要聯手幫忙美國勞工與中小企業之外，還需確保金融安全與世界經濟的穩定發展。可是隨著拜登選情的欲振乏力，葉倫已改口，主張Ｇ７必須聯手對抗中國大陸的過剩產能；但她並不同意歐洲國家也跟著推行高關稅政策。

這樣的坦率直言與設定共同目標，確實令人耳目一新。畢竟，橫亙在眼前的中美問題，早已不是「把餅做大」的經貿層面；而在於如何延後解決美國債務問題、爭奪引領世局的地位，以期能確保領導威信與國際治理的正當性。

換言之，在享受中國製造的供應品質與低廉成本外，歐美國家更希冀能保有二戰以迄的「世界秩序」與金融體制，和持續做柔性運用的金融推、拉。至於中國大陸，則在脫貧致富之後，還要贏得消費者的由衷認可，從而擺脫代工宿命和強化其中國特色的制度自信。

究其實，看似經濟暢旺的歐美國家，此刻其投資形成與工業增長，泰半建立在高額的政策補貼與軍工需求的支持；民間消費則已陷入疲態。更何況，財政赤字愈高、舉債就愈多；從而讓持續的量化寬鬆難以為繼。

畢竟，要維持金融市場的信心，需有各方活水與獲利成長的想像。眼前的溫和通膨，雖保證了價格提升與成本轉嫁的可能；但來自中國科技產品的競爭，如果不積極限制，則會打亂了過去二年多來，在歐美國家以工具機、食品和綠能產品的價格提升，搭配拉抬最低工資所做成的良性循環與經濟引導。

葉倫的綺想是要中國讓利、去產能與釋放高額的民間儲蓄，配合做支持。看似一廂情願，實有其難言之隱。否則，一旦日後歐美產能到位，在面對價格戰下的多殺多，難免兩敗俱傷。至於中國民間所擁有的長期資金，這股活水如能夠注入到歐美國家，既能緩解赤字預算的財政壓力；也有穩定的長期回報，足以給中國銀髮族與保險業者一個安心。

對比本世紀以迄，從小布希、歐巴馬、川普陸續推出的大政方針，大抵著重在產業升級和高標準的市場准入；他們無不力圖綑綁住高所得的消費力，以做為美國再工業化的投資誘因。

往下，全球金融信心的維持與重複投資的產能競爭，這兩者間的辯證關係，其實是交相矛盾的。指標案例之一，被要求回到美國設廠、至少要分散生產的蘋果公司，然其手機的異地生產在執行上依舊困難重重；正如特斯拉的電動車，不僅開徵高關稅的陰影揮之不去，更要面對丟失了中國市場的夾擊。

總結中美已然超過十年的激化對抗，尋求連任的拜登總統，正嘗試以其個人威望、企業界的熱切盼望，和他跟習近平的長年私誼，意欲爭取到中方的退讓與善意諒解。看似一廂情願的完美擘劃，究竟是成或不成呢？

至少，先闖過二○二四年的美國大選考驗吧。

美國大選

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